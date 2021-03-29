Sergen Yalçın, eski talebesi Ozan Tufan'ın gelişiminden dolayı çok mutlu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Milli Takım'ın Hollanda ve Norveç karşısındaki zaferinden ve Alanyaspor'dan eski öğrencisi Ozan Tufan'ın performansından keyif duydu. Yalçın, "Takım halinde nasıl defans yapılır, kontratağa nasıl çıkılırın örneklerini izledik. Keyif aldık. Alanya'dan talebem Ozan'ın golü ve heyecanı beni sevindirdi" dedi.

Siyah-Beyazlılar'ın efsanesi ve Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Milli Takım zaferlerinin ardından Şenol Güneş hakkında övgü dolu sözlerle bahsederken Ozan Tufan'ı da es geçmedi. Spor Arena'ya konuşan başarılı teknik adam, Milli Takım'ın oyunu hakkında, "Kontratağa nasıl çıkılır, takım halinde nasıl defans yapılır onun örneklerin izledik. Performansları süperdi, keyif aldım, izleyenlere keyif verdiler. Şenol Hoca çok iyi bir jenerasyon yakaladı" diye konuştu.

HER GÜN GELİŞİM GÖSTERİYOR

Sergen Yalçın, Alanyaspor'da çıkışa geçmesine katkıda bulunduğu Ozan Tufan için de, "Ozan'ın heyecanı ve golü beni çok sevindirdi. Çok mutlu oldum. Uğurcan Çakır da her geçen gün gelişim gösteriyor. Futbol dilini sahaya iyi yansıtan bir takımımız var. Kadroda birçok oyuncunun önemli takımlarda forma giymesi çok iyi" ifadelerini kullandı. Sergen Yalçın'ın başında olduğu Beşiktaş, şu an ligde lider ve şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda.