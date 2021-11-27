Sergen Yalçın'dan taraftarın tezahüratına ipleri koparacak cevap: Ben oynamıyorum - Haberler Spor
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Sergen Yalçın'dan taraftarın tezahüratına ipleri koparacak cevap: Ben oynamıyorum

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Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, taraftarın "Sergen takımı ayağa kaldır" şeklindeki tezahüratına cevap vererek, "Ben oynamıyorum sahada" dedi.

Beşiktaş taraftarı, Giresunspor'a 4-0 kaybedilen maçın ardından tribünleri terk etmeyerek teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki gösterdi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan deneyimli hoca taraftara cevap verdi.

"TAKIM ANCAK BÖYLE AYAĞA KALKAR"

Sergen Yalçın yaptığı açıklamada, "Beşiktaş büyük camiadır, altından kalkar. Taraftar takımı ayağa kaldır diyor ama ben oynamıyorum sahada. Oyuncuların daha fazlasını yapması gerekiyor. Takım ancak böyle ayağa kalkar" ifadelerini kullandı.

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