Sergen Yalçın'dan maç öncesi çok konuşulacak ifadeler: Rıza hoca camianın sembol ismi, inşallah da öyle kalır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sergen Yalçın'dan maç öncesi çok konuşulacak ifadeler: Rıza hoca camianın sembol ismi, inşallah da öyle kalır

Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa verdiği maç önü röportajında Rıza Çalımbay hakkında ilginç bir ifade kullandı. Yalçın, "Rıza Çalımbay camiamızın sembol isimlerinden, değerli bir abimiz. İnşallah öyle kalır" dedi. Yalçın'ın bu açıklaması daha maç başlamadan çok tartışıldı.

Siyah-Beyazlılar'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşma öncesi belki de maçtan daha çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

İşte Sergen Yalçın'ın o açıklamaları:

"SİVASSPOR ZOR DEPLASMAN"

"Zor bir müsabaka, Sivasspor ligin 2. yarısındaki iyi takımlardan biri. İyi sonuçlar alıyorlar, Anadolu'nun en zor deplasmanı burası. Kazanmak bugün için çok önemli. Önceki pozisyonumuzu korumak istiyoruz.

"ABOUBAKAR İNŞALLAH SAKATLANMAZ"

Hava gayet güzel, dünden beri inanılmaz bir rüzgar vardı. Şu anda kesilmiş, maç oynamak için güzel bir ortam var. Aboubakar 3-4 gündür takımla çalışıyor, başlamak istedi, biz de kullanalım dedik. İnşallah bir sakatlık olmadan oyunu bitirir.

"DEĞERLİ BİR AĞABEYİMİZ"

Rıza Çalımbay camiamızın sembol isimlerinden, değerli bir abimiz. İnşallah öyle kalır."

Sergen Yalçın'dan maç öncesi çok konuşulacak ifadeler: Rıza hoca camianın sembol ismi, inşallah da öyle kalır
Sergen Yalçın, Sivasspor maçının ilk 11'inde son maçta oynayan iki futbolcusunu kulübeye çekti
Sergen Yalçın, Sivasspor maçının ilk 11'inde son maçta oynayan iki futbolcusunu kulübeye çekti
Beşiktaş'ın Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının günü değişti
Beşiktaş'ın Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının günü değişti
Gerçek Süper Lig burası! Rize-Konya maçında tam 8 gol oldu, diğer iki maçta da heyecan çok yüksekti
Gerçek Süper Lig burası! Rize-Konya maçında tam 8 gol oldu, diğer iki maçta da heyecan çok yüksekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Ersin Tatar Nikos Dendias Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Cansu Dere Hülya Avşar Merve Dizdar
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sergen Yalçın'dan maç öncesi çok konuşulacak ifadeler: Rıza hoca camianın sembol ismi, inşallah da öyle kalır - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 18:53:22. #1.14#

title