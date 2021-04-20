Sergen Yalçın'dan maç öncesi çok konuşulacak ifadeler: Rıza hoca camianın sembol ismi, inşallah da öyle kalır

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa verdiği maç önü röportajında Rıza Çalımbay hakkında ilginç bir ifade kullandı. Yalçın, "Rıza Çalımbay camiamızın sembol isimlerinden, değerli bir abimiz. İnşallah öyle kalır" dedi. Yalçın'ın bu açıklaması daha maç başlamadan çok tartışıldı.

Siyah-Beyazlılar'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşma öncesi belki de maçtan daha çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

İşte Sergen Yalçın'ın o açıklamaları:

"SİVASSPOR ZOR DEPLASMAN"

"Zor bir müsabaka, Sivasspor ligin 2. yarısındaki iyi takımlardan biri. İyi sonuçlar alıyorlar, Anadolu'nun en zor deplasmanı burası. Kazanmak bugün için çok önemli. Önceki pozisyonumuzu korumak istiyoruz.

"ABOUBAKAR İNŞALLAH SAKATLANMAZ"

Hava gayet güzel, dünden beri inanılmaz bir rüzgar vardı. Şu anda kesilmiş, maç oynamak için güzel bir ortam var. Aboubakar 3-4 gündür takımla çalışıyor, başlamak istedi, biz de kullanalım dedik. İnşallah bir sakatlık olmadan oyunu bitirir.

"DEĞERLİ BİR AĞABEYİMİZ"

Rıza Çalımbay camiamızın sembol isimlerinden, değerli bir abimiz. İnşallah öyle kalır."