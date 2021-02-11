Sergen Yalçın'dan ilk 11'de yer verdiği Cenk Tosun'la ilgili ilginç sözler: Henüz hazır değil

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Zirrat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki İttifak Holding Konyaspor maçında Cenk Tosun'a ilk kez ilk 11'de yer verdi.

Tecrübeli hoca, golcü futbolcunun son durumuyla ilgili maç öncesi ilginç bir açıklamada bulundu.

Yalçın, "Cenk fizik olarak tam hazır değil. Ancak Aboubakar ve Larin'i dinlendirmemiz gerekiyordu, üst üste ağır maçlar oynadılar. Bugün için çok güçlü kalacaklarını düşünmediğimiz için Cenk Tosun'u tercih ettik, orayı dolduracaktır. Ben rotasyon denmesine katılmıyorum. Bugün kullandığımız futbolcuların hepsi 11'de oynattığımız oyuncular" ifadelerini kullandı.