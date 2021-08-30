Sergen Yalçın'dan canlı yayında çarpıcı itiraf: Ben hocalık yapmamışım

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, TRT Spor'da yayınlanan %100 Futbol programına konuk oldu. Gelecek planlarında bahseden deneyimli hoca, siyah-beyazlı kulüple başarılar kazandıktan sonra La Liga'ya gitmek olduğunu söyledi. Beşiktaş'a geç geldiğini belirten teknik direktör, Anadolu takımlarında çalıştığı dönemde büyük tecrübe edindiğini söyledi. Yalçın, "Tecrübe kazanmamda önemli rol oynadı Anadolu. İlk 2-3 sene, antrenörlük falan yapmamışım yani" dedi.

TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programına konuk olan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önemli açıklamalarda bulundu. Geleceğine dair açıklamalarda bulunan deneyimli hoca, Avrupa'da hocalık yapacağının sinyallerini verdi.

"2-3 SENE ANTRÖNÖRLÜK YAPMAMIŞIM"

Beşiktaş'a geç geldiğini ancak Anadolu takımlarında çalışmanın kariyerine çok şey kattığını belirten Yalçın, "Geç geldim büyük takıma. Normalde 4 sene önce gelmem lazımdı. Geç kaldım biraz. 8 sene falan Anadolu'da çalıştım. Bu tecrübe kazanmamda önemli rol oynadı Anadolu. İlk 2-3 sene, antrenörlük falan yapmamışım yani. O kadar fark var." dedi.

"KARİYER PLANLAMAMDA LA LIGA'YA GİTMEK VAR"

Siyah-beyazlı kulüple başarılar kazandıktan sonra Avrupa'ya gitmek istediğini söyleyen deneyimli hoca, "Kariyer planlamamda Beşiktaş'la başarılar kazandıktan sonra La Liga'ya gitmek var. Gelen teklifler oldu ama Beşiktaş'tan ayrılacaksam hatırı sayılır bir takıma giderim. Tabii ki de her hoca Türk Milli Takımı'nı çalıştırmak ister ama şu an değil. Biz oyuncuyla anlaştık ama Federasyon limit yüzünden tescil etmiyor. Başkanımız limit aşmak için öyle gelirler buldu ki, o gelirlerle limiti aştık ve oyuncu aldık" ifadelerini kullandı.