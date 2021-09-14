Sergen Yalçın'dan Borussia Dortmund maçı öncesi Acun Ilıcalı'ya sürpriz çağrı: Acun, kanalı aç herkes izlesin - Haberler Spor
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Sergen Yalçın'dan Borussia Dortmund maçı öncesi Acun Ilıcalı'ya sürpriz çağrı: Acun, kanalı aç herkes izlesin

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Borussia Dortmund maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, EXXEN platformunda yayınlanacak maç için Acun Ilıcalı'ya seslenerek, "Exxen maçı tüm Türkiye'ye açabilir, Acun'dan rica etmek lazım herhalde, açsın kanalı, bütün ülke izlesin. Acun, kanalı aç, herkes izlesin, bir seferlik böyle bir şey yapabilirsin" dedi.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi perdesini yarın Vodafone Park'ta oynanacak Borussia Dortmund maçıyla açacak. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN platformunda yayınlanacak maç öncesi Sergen Yalçın, Ilıcalı'ya sürpriz bir çağrıda bulundu.

"TV8'DEN TÜM HALKA VEREBİLİR"

Sergen Yalçın yaptığı açıklamada, "Exxen maçı tüm Türkiye'ye açabilir, Acun'dan rica etmek lazım herhalde, açsın kanalı, bütün ülke izlesin. Acun, kanalı aç, herkes izlesin, bir seferlik böyle bir şey yapabilirsin. TV8'den tüm halka verebilir" dedi.

Sergen Yalçın'dan Borussia Dortmund maçı öncesi Acun Ilıcalı'ya sürpriz çağrı: Acun, kanalı aç herkes izlesin
Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
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Haber: Sergen Yalçın'dan Borussia Dortmund maçı öncesi Acun Ilıcalı'ya sürpriz çağrı: Acun, kanalı aç herkes izlesin - Haberler Spor
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