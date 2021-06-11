Sergen Yalçın'dan bomba EURO 2020 yorumu: Bu kadromuzla Fransa ile finalde oynarız
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Sergen Yalçın'dan bomba EURO 2020 yorumu: Bu kadromuzla Fransa ile finalde oynarız

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Türkiye'nin önemli hocaları, A Milli Takım'ın EURO 2020'deki şansını değerlendirdi. Lucescu, Ersun Yanal, Rıza Çalımbay, Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman gibi isimler Türkiye'nin başarılı olma ihtimalini kuvvetli görürken, en iddialı yorum Sergen Yalçın'dan geldi. Yalçın, "Tarihinin en iyi kadrosuna sahibiz. Türkiye-Fransa final oynar. Hakan, Burak, Cengiz, Ozan Tufan öne çıkacaktır" dedi.

Türkiye'nin önemli teknik adamları, EURO 2020 hakkında tahminlerini aktardı. Hürriyet gazetesinin ulaştığı Lucescu, Rıza Çalımbay, Samet Aybaba, Ergin Ataman, Ersun Yanal, İsmail Kartal gibi başarılı teknik adamlar, Milli Takımımız ve oyuncuları hakkında değerlendirmelerini açıkladı.

İşte ünlü hocaların yorumları:

MIRCEA LUCESCU: SÜRPRİZLER OLABİLİR

"Bu tür turnuvalarda sürpriz takımların çıkma ihtimali yüksek. Türk Milli Takımı çok formda. Gençlik ve tecrübe müthiş bir uyum sağlamış durumda. Almanya, Belçika, Fransa ve İtalya, şampiyonluk hedeflerine ulaşabilecek kadrolara sahip."

RIZA ÇALIMBAY: BAŞARILI OLACAĞIZ

"Avrupa Şampiyonası'ndaki favorilerim Almanya, Fransa ve Belçika. Türk Milli Takımı da kesinlikle çok başarılı olacaktır. Buna yürekten inanıyorum. Fransa şampiyonu Lille'de çok başarılı bir sezon geçiren Burak Yılmaz'ın da bu şampiyonada da golleriyle parlayıp dikkat çekeceği düşüncesindeyim."

SERGEN YALÇIN: TARİHİN EN İYİ KADROSU

"Türkiye-Fransa final oynar. Belçika çıkış yapabilir. Türk Milli Takımı, tarihinin en iyi kadrosuna sahip. Final oynayacak kapasitede bir takım. Ben bu şampiyonada Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder ve Ozan Tufan'ın öne çıkacağını düşünüyorum."

SAMET AYBABA: STOPERLER ÖNE ÇIKAR

"Türkiye Milli Takımı'nın bu kadrosuyla final oynayacağını tahmin ediyorum. Aksini düşünmek dahi istemiyorum. Bu turnuvada stoperlerimizin ön plana çıkacağını düşünüyorum. Diğer takımlardan fazla umudum yok."

ERSUN YANAL: FAVORİM FRANSA

"A Milli Takımımız, uzun yıllar sonra ilk kez genç ve uluslararası deneyime sahip oyunculardan kurulu bir yapılanmaya sahip. Kadromuzdaki 16 futbolcu, Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesinde forma giyiyor. Turnuva için en büyük favorim Fransa. Belçika da sürpriz adayım."

İSMAİL KARTAL: İLK MAÇ ÇOK ÖNEMLİ

"Avrupa şampiyonluğu için favori takımım Fransa. Sürprizim ise İngiltere. İtalya maçından alacağımız skor, turnuvadaki yerimizi belirler. Eğer iyi bir sonuç elde edersek, favori takımlar kadar yüksek bir şansa sahip olabiliriz."

ERGİN ATAMAN: EN KÖTÜ İHTİMALLE ÇEYREK FİNAL

"Öncelikle A Grubu'ndan İtalya ile birlikte ilk 2 sırada çıkacağımızı düşünüyorum. İkinci olmamız bize ilerideki eşleşmelerde avantaj da sağlayabilir. En kötü ihtimalle çeyrek final oynayacağımızı tahmin ediyorum. Oğlum Sarp ve benim favorimiz ise Fransa."

Sergen Yalçın'dan bomba EURO 2020 yorumu: Bu kadromuzla Fransa ile finalde oynarız
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları (2)
X GİRİLMEZ: adamın favorisi Fransa imiş, Türkiye ye fransız kalmış
Cevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
HAKSIZ MIYIM: yetmez ,galaksi şampiyonu olmalıyızzz
Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
500
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