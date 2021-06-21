Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın 22 milyon TL'lik yeni sözleşme teklifini kabul etti
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Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın 22 milyon TL'lik yeni sözleşme teklifini kabul etti

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Beşiktaş yılan hikayesine dönen Sergen Yalçın'la yeni sözleşme görüşmelerinde artık mutlu sona çok yakın. Başarılı hoca, yönetimin sunduğu 22 milyon TL'lik iyileştirilmiş maaş teklifini kabul etti. Resmi imzaların Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın arasında gerçekleştirilecek son toplantıdan sonra atılması planlanıyor.

Beşiktaş yönetimi ile Sergen Yalçın arasında yeni sözleşme için görüşme gerçekleşti. Olumlu geçen toplantı sonrasında başarılı hocanın yeni teklifi kabul ettiği öğrenildi.

RESMİ İMZALAR ATILIYOR

Sabah saatlerinden bu yana kulüp binasında bulunan Beşiktaş yönetim kurulu, aralarındaki yaptıkları görüşme sonrası Emre Kocadağ aracılığıyla Sergen Yalçın'a 'Yeniden görüşelim' cevabını iletti. Son olarak iyileştirilmiş haliyle 22 milyon TL maaş önerilen Sergen Yalçın da bu teklifi kabul etti. Prensip anlaşması sonrası resmi imzalar Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın arasındaki görüşme sonrası atılacak.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın 22 milyon TL'lik yeni sözleşme teklifini kabul etti
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