Sergen Yalçın, Ankaragücü maçının faturasını futbolcularına kesti: Performans çok aşağıda

Süper Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında Ankaragücü'yle 2-2 berabere kaldı. Maç sonunda teknik direktör Sergen Yalçın maçı değerlendirdi. Tecrübeli teknik direktör kaybedilen 2 puanın faturasını futbolcularına keserken, "Özellikle 2-0'dan sonra takımın verdiği tepki, mücadele beklenenin çok altında. Bazı oyuncularımızın performansı çok aşağıda" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ankaragücü'yle 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Bazı futbolcuların performansını yeterli bulmayan Yalçın, öğrencilerinin mücadelesinin beklenenin altında kaldığını belirtti.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"MÜCADELE BEKLENENİN ALTINDA"

"Kendi sahamızda kesin galibiyet hedefimiz vardı. İçerideki maçları fire vermek istemiyoruz. Bu oyun kağıt üstünde oynanan oyun değil, sahada oynanan oyun. Özellikle 2-0'dan sonra takımın verdiği tepki, mücadele beklenenin çok altında. Bazı oyuncularımızın performansı çok aşağıda"

HALİS ÖZKAHYA'YA TEPKİ

"Her şeye rağmen rakipten iki oyuncunun kırmızı kart görmesi gerekiyordu, Halis Özkahya pas geçti. Atılması gereken oyuncuyu oyundan çıkarttılar. Oraya çok sığınmak istemiyoruz, arkadaşlar sezon başından beri gerekeni yapıyorlar sahada" dedi.