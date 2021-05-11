Sergen Yalçın: Allah kime kısmet ederse o şampiyon olsun

Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Şampiyonluk yolunda ağır yara alan siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın karşılaşma sonunda değerlendirmelerde bulundu. 36. haftadaki Sivasspor beraberliğinden sonra, "Hiç kimse heveslenmesin, şampiyon Beşiktaş olacak. Diğerleri çok fazla heveslenmesin, onlar anca ikinciliğe aday olur" diyen tecrübeli hoca bu sefer, "Son hafta çıkıp mücadelemizi vereceğiz, Allah kime kısmet ederse o şampiyon olsun" de

Beşiktaş, Karagümrük karşısında sezonun en önemli 3 puanını kaybetti ve Galatasaray'la puanları eşitledi. Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor beraberliğinden sonra "Beşiktaş şampiyon olacak" diyen siyah-beyazlıların hocası Sergen Yalçın'ın Karagümrük karşılaşmasından sonra böyle iddialı açıklamalar yapmaması dikkat çekti.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

"Bize yakışan bir görüntü olmadı. O yüzden üzgünüz. Cumartesiye hazırlanacağız. Enteresan bir gün oldu. Bir tek Galatasaray kazandı. Futbol bu, böyle şeyler insanların başına geliyor. Sezon bittikten sonra konuşulacak çok şey var. Şu an şampiyonluk maçı var, hala hedefteyiz ve çok bir şey kaybetmiş değiliz. Sezon bittikten sonra her şeyi konuşuruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz şampiyon olmak için. Mücadelemizi sonuna kadar veriyoruz.

"ALLAH HERKESİN GÖNLÜNE GÖRE VERSİN"

"Kim şampiyon olursa olsun, biz mücadelemizi sezon sonuna kadar verdik. Her maçı 7 eksikle oynuyoruz, hiçbir zaman dile getirmedik. Kimseden de yardım istemedik. Sonuna kadar mücadelemizi verdik. Allah kime kısmet ederse o şampiyon olsun. Allah herkesin gönlüne göre versin, Allah herkesin gönlünü de kalbini de biliyor."