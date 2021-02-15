Sergen Yalçın eleştirilere isyan etti: Çay, kahve içsinler biz de susalım mı!
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Sergen Yalçın eleştirilere isyan etti: Çay, kahve içsinler biz de susalım mı!

15.02.2021 19:42 | Son Güncelleme: 15.02.2021 20:08

Hakemlerle ilgili çok konuştuğu hakkında yapılan eleştirilere Gençlerbirliği maçı sonrası tepki gösteren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Ben hakemlerle ilgili çok konuşuyormuşum! Ne yapalım, konuşmayalım mı? VAR'da oturan arkadaşlar çay, kahve içsinler biz de susalım mı! Böyle mi olmalı? Böyle olmayacak" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, deplasmanda 3-0 kazandıkları Gençlerbirliği mücadelesini değerlendirdi.

Hakemlerle ilgili çok konuştuğu hakkında yapılan eleştirilere tepki gösteren Sergen Yalçın, "Ben hakemlerle ilgili çok konuşuyormuşum! Ne yapalım, konuşmayalım mı? VAR'da oturan arkadaşlar çay, kahve içsinler biz de susalım mı! Böyle mi olmalı? Böyle olmayacak! Zaten normal bir oyun oynanmıyor sahada... Konya'daki kupa maçında ve lig maçında verilmeyen penaltılarımıza baksınlar... Bırakın herkes çıksın topunu oynasın," dedi.

Tecrübeli teknik adamın maç sonu açıklamaları şu şekilde;

"Cenk Tosun'a da hayırlı olsun diyelim. Zaten Premier Lig'e transfer olmuş bir oyun için fazla şey söylemeye gerek yok. Para kazandıran bir oyuncu için zaten bu kulübün kapısı her zaman açıktır. Burası da onun için daha iyi olacaktır."

"ÇOK NET GOLLER KAÇIRIYORUZ"

"Aslında son maçlarda üretiyoruz ama sonlandıramıyoruz. Çok net goller kaçırıyoruz. Biraz rahat davranıyor oyuncularım son pozisyonlarda. Yoksa çok iyi oynuyoruz. Rakiplerimizin kazandığı haftada kazanmak çok önemliydi."

"BÖYLE Mİ OLMALI"

"Ben hakemlerle ilgili çok konuşuyormuşum! Ne yapalım konuşmayalım mı? VAR'da oturan arkadaşlar çay kahve içsinler biz de susalım mı? Vermesinler penaltıları, çalmasınlar, gitmesinler VAR'a, sonra biz kupadan elenip, ligde rakiplerimizin gerisine düşelim... Böyle mi olmalı? Böyle olmayacak! Zaten normal bir oyun oynanmıyor sahada... Konya'daki kupa maçında ve lig maçında verilmeyen penaltılarımıza baksınlar... Bırakın herkes çıksın topunu oynasın, İyi oynayan kazansın. Ben 15 hafta önce Alanya maçında söylemiştim bu VAR olayını... Hakem arkadaşlar lütfen dikkatli olsunlar, hocaların ve takımların kaderleriyle oynamasınlar..."

Sergen Yalçın eleştirilere isyan etti: Çay, kahve içsinler biz de susalım mı!
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