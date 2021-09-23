Beşiktaş Kulübü harekete geçti! Serdar Ortaç ifade verecek

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - 3-3 biten Adana Demirspor karşılaşmasından sonra sahne aldığı mekanda Beşiktaş'a küfreden Serdar Ortaç için harekete geçiliyor. Sabah'ın haberine göre; Siyah-Beyazlı kulüp, yaptığı hareketler ve kullandığı ifadelerle ilgili olarak Serdar Ortaç hakkında suç duyurusunda bulunacak.

SERDAR ORTAÇ NE SÖYLEDİ?

Şarkısını yarıda kesen Ortaç, "Telefondan bana gösterdiler. Adana Demirspor, bu hafta ağzına s... O yüzden onun için zıplayacağız. Bravo Adana!" ifadelerini kullandı.

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