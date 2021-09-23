Beşiktaş Kulübü harekete geçti! Serdar Ortaç ifade verecek
Siyah-Beyazlı kulüp, sahne aldığı mekanda Beşiktaş hakkında argo ifade kullanan ve el hareketleri yapan popçu Serdar Ortaç için harekte geçiyor. Beşiktaş, savcılığa suç duyurusunda bulunacak.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - 3-3 biten Adana Demirspor karşılaşmasından sonra sahne aldığı mekanda Beşiktaş'a küfreden Serdar Ortaç için harekete geçiliyor. Sabah'ın haberine göre; Siyah-Beyazlı kulüp, yaptığı hareketler ve kullandığı ifadelerle ilgili olarak Serdar Ortaç hakkında suç duyurusunda bulunacak.
SERDAR ORTAÇ NE SÖYLEDİ?
Şarkısını yarıda kesen Ortaç, "Telefondan bana gösterdiler. Adana Demirspor, bu hafta ağzına s... O yüzden onun için zıplayacağız. Bravo Adana!" ifadelerini kullandı.
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