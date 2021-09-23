Beşiktaş Kulübü harekete geçti! Serdar Ortaç ifade verecek - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş Kulübü harekete geçti! Serdar Ortaç ifade verecek

Haberler.com - Haberler | Spor

Siyah-Beyazlı kulüp, sahne aldığı mekanda Beşiktaş hakkında argo ifade kullanan ve el hareketleri yapan popçu Serdar Ortaç için harekte geçiyor. Beşiktaş, savcılığa suç duyurusunda bulunacak.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - 3-3 biten Adana Demirspor karşılaşmasından sonra sahne aldığı mekanda Beşiktaş'a küfreden Serdar Ortaç için harekete geçiliyor. Sabah'ın haberine göre; Siyah-Beyazlı kulüp, yaptığı hareketler ve kullandığı ifadelerle ilgili olarak Serdar Ortaç hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Serdar Ortaç, ifade verecek! Beşiktaş kulübü bu görüntüler üzerine harekete geçti

SERDAR ORTAÇ NE SÖYLEDİ?

Şarkısını yarıda kesen Ortaç, "Telefondan bana gösterdiler. Adana Demirspor, bu hafta ağzına s... O yüzden onun için zıplayacağız. Bravo Adana!" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü harekete geçti! Serdar Ortaç ifade verecek
Haberler.com - Spor Haberleri
Beşiktaş'tan Serdar Ortaç'a çok ağır gönderme: Şarkıcı S.O.

Beşiktaş'tan Serdar Ortaç'a çok ağır gönderme: Şarkıcı S.O.

 Adana Demirspor'u coşturayım derken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda kesip Beşiktaş'a küfretti

Adana Demirspor'u coşturayım derken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda kesip Beşiktaş'a küfretti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin
Spor Muslera Fatih Terim Abdullah Avcı Hamit Altıntop Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Sultan Selim Yemek Tarifleri Ali Yerlikaya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Beşiktaş Kulübü harekete geçti! Serdar Ortaç ifade verecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 15:30:30. #1.12#