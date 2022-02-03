Serdar Aziz tekrar Galatasaraylı olacak mı? Menajeri suskunluğunu bozdu

Fenerbahçe'de sezon sonu mukavelesi bitecek Serdar Aziz, yabancı sayısının düşecek olması sebebiyle ülkedeki birçok takımın gündemine girdi. Serdar için eski takımı Galatasaray iddiaları çok fazla konuşuldu. Menajer Haluk Canatar'dan yanıt geldi.

"BİR GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"

Ajansspor'a konuşan menajer Haluk Canatar, "Serdar Aziz için Galatasaray ile herhangi bir görüşmemiz olmadı" diyerek şimdilik iddialara son verdi.

13 MAÇTA SÜRE ALDI

Serdar Aziz bu sezon ligde 13, Avrupa Ligi'nde 2 karşılaşmada görev yaptı. Vitor Pereira döneminde üçlü savunmanın yedeği olan Serdar, İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle daha fazla ön plana çıktı.

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