Galatasaraylı Serdar Aziz'e Inter Talip Oldu

İtalyan ekibi Inter, Galatasaray'da forma giyen Serdar Aziz'in transferi için düğmeye bastı.

Galatasaray'ın Bursaspor'dan kadrosuna kattığı milli yıldız Serdar Aziz'e İtalyan devi İnter talip oldu.

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ın Bursaspor'dan transfer ettiği milli yıldız Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, İtalyan basınına röportaj verdi.

İsmi Çizme ekipleriyle anılan G.Saray'ın yıldız stoperi için konuşan Canatar, "İnter gibi takımların Serdar'la ilgilenmesi gurur verici" dedi.

Kaynak: Skorer

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (16)

Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.