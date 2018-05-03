Galatasaraylı Serdar Aziz'e Inter Talip Oldu
İtalyan ekibi Inter, Galatasaray'da forma giyen Serdar Aziz'in transferi için düğmeye bastı.
Galatasaray'ın Bursaspor'dan kadrosuna kattığı milli yıldız Serdar Aziz'e İtalyan devi İnter talip oldu.
Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ın Bursaspor'dan transfer ettiği milli yıldız Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, İtalyan basınına röportaj verdi.
İsmi Çizme ekipleriyle anılan G.Saray'ın yıldız stoperi için konuşan Canatar, "İnter gibi takımların Serdar'la ilgilenmesi gurur verici" dedi.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (16)
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10 milyon euro veya uzerine gidebilir. Biz de 5e aldik sonucta. Baska 10 dan assasi mumkun degil.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bence Eskişehirspor a gitsin Yılmaz Vural döve döve belki adam eder. .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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nıye her maç da penaltı yaptırsın dıyemiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Dünya devi dediğiniz takımla gs 10 sefer karşılaşsa 6-7 sini alır . İnter çok büyük bir takım değil.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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ADAM ZATEN MÜZMİN SAKAT. HEMEN VERİN GİTSİN.Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır