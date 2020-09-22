Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 7,6420 liradan, avro 8,9820 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
22.09.2020 09:07 | Son Güncelleme: 22.09.2020 09:10

İstanbul serbest piyasada dolar 7,6420 liradan, avro 8,9820 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,6400 liradan alınan dolar, 7,6420 liradan satılıyor. 8,9800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9820 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6250 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9620 lira olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Halife Hafter Erkan Kandemir Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hanife Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Eddie Newton Malcolm Thomas Marcel Tisserand Sofiane Feghouli
Daha Fazla Ateş Kaza Bursa Çocuk
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Serbest piyasada döviz açılış fiyatları - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 09:10:29. #1.14#
title