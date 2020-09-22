Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 7,6420 liradan, avro 8,9820 liradan güne başladı.
22.09.2020 09:07 | Son Güncelleme: 22.09.2020 09:10
İstanbul serbest piyasada dolar 7,6420 liradan, avro 8,9820 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,6400 liradan alınan dolar, 7,6420 liradan satılıyor. 8,9800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9820 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6250 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9620 lira olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan