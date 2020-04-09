Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,7740 liradan, avro 7,3680 liradan güne başladı.
09.04.2020 09:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 6,7740 liradan, avro 7,3680 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,7720 liradan alınan dolar, 6,7740 liradan satılıyor. 7,3660 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,3680 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7800 lira, avronun satış fiyatı ise 7,3940 lira olmuştu.
Kaynak: AA