Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,7700 liradan, avro 7,3870 liradan güne başladı.
08.04.2020 09:02 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:02
İstanbul serbest piyasada dolar 6,7700 liradan, avro 7,3870 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,7680 liradan alınan dolar, 6,7700 liradan satılıyor. 7,3850 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,3870 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7500 lira, avronun satış fiyatı ise 7,3690 lira olmuştu.
Kaynak: AA