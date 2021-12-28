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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 690 lira oldu.

İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 690 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 689,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 690 liradan, 4 bin 547 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 568 liradan, 629,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 633,30 liradan, 4 bin 444 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 464 liradan, 2 bin 222 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 232 liradan ve bin 111 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 116 liradan satılıyor.

(İHA)

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

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