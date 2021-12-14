İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 816,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 815,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 816,00 liradan, 5 bin 377 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 5 bin 398 liradan, 744,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 748,20 liradan, 5 bin 255 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 5 bin 275 liradan, 2 bin 628 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 638 liradan ve bin 314 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 319 liradan satılıyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet