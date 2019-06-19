Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 252 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 251,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 252 liradan, bin 659 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 680 liradan, 229,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 233,50 liradan, bin 621 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 641 liradan, 811 liradan alınan Yarım Ziynet 821 liradan ve 405 liradan alınan Çeyrek Ziynet 410 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA