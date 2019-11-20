Haberler » Spor » Serbest güreşçiler, Tokyo 2020 için Ankara'da kampa girecek - Spor

Serbest güreşçiler, Tokyo 2020 için Ankara'da kampa girecek

Serbest Güreş Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıkları kapsamında Ankara'da kamp yapacak.

20.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:28
Serbest güreşçiler, Tokyo 2020 için Ankara'da kampa girecek

Serbest Güreş Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıkları kapsamında 'da kamp yapacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Serbest Milli Takımı, 24 Kasım'da Elmadağ Güreş Kamp Eğitim Merkezi'nde toplanacak.

Milliler, çalışmalarını 13 Aralık'a kadar burada gerçekleştirecek. Kampa, olimpik sıkletlerde mücadele eden güreşçiler davet edildi.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül'ün de aralarında bulunduğu 26 güreşçi kampta yer alacak.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.