Serbest güreşçiler eleme müsabakalarına gidiyor
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Serbest güreşçiler eleme müsabakalarına gidiyor

14.03.2021 12:25 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:39
Serbest güreşçiler eleme müsabakalarına gidiyor

Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de 18-21 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Olimpiyat Elemeleri'nde boy gösterecek olan Serbest Güreş Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı ve yarın mücadeleler için bu ülkeye gidecek.

Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de 18-21 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Olimpiyat Elemeleri'nde boy gösterecek olan Serbest Güreş Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı ve yarın mücadeleler için bu ülkeye gidecek.

Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de 18-21 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Olimpiyat Elemeleri müsabakalarında mücadele edecek olan Serbest Güreş Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı. Kota müsabakaları için çalışmalarını Ankara Elmadağ Güreş Kamp Eğitim Merkezi'nde yapan milliler yarın Macaristan'a hareket edecek. Teknik Direktör Isak Irbaikhanov, Avrupa Olimpiyat Elemeleri'ne her açıdan hazır olduklarını söyledi. Budapeşte'de ilk olarak serbest güreşçilerin mindere çıkacağını hatırlatan Dağıstanlı teknik direktör, "Çalışmalarımızı tamamladık. İyi bir hazırlık süreci geçirdik. En önemlisi güreşçilerimiz sakatlık yaşamadı. Zorlu müsabakalara her açıdan hazırız" diye konuştu. Hazırlık süreci hakkında da bilgiler veren Irbaikhanov, "Bu yıl pandemi tüm branşları olduğu gibi bizleri de etkiledi. Ama özellikle Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yoğun çabalarıyla Olimpik branşların antrenman yapmaları sağlandı. Bizler de bu süreci iyi değerlendirdik. Son olarak Ukrayna ve İtalya'da iki turnuvada başarılı sonuçlar aldık" dedi. Bu iki turnuvanın ardından son etap kamp çalışmalarını Ankara'da gerçekleştirdiklerini belirten Irbaikhanov, yarın Budapeşte'ye gideceklerini kaydetti. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'a da desteklerinden ötürü teşekkür eden Dağıstanlı hoca, "Bu yıl yaşanan pandemi dönemine rağmen kamp ve turnuvanalar konusunda bize destek verdi. Sürekli olarak kampımıza gelerek güreşçilerimize moral verdi. Her konuda yardımcı oldu. Bu sıkıntılı günlerde rahat bir çalışma ortamı hazırlayan başkanımız Musa Aydın'a çok teşekkür ederiz. Zorlu müsabakalar bizi bekliyor. Kazakistan'da 2 kota almıştık. Hedefimiz Avrupa ve Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde en iyi sonuçları almak. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek olan Avrupa Olimpiyat Eleme Müsabakalarında Türkiye'yi serbest stilde şu isimler temsil edecek:

65 KG: Selahattin Kılıçsallayan

74 KG: Soner Demirtaş

86 KG: Osman Göçen

97 KG: Süleyman Karadeniz - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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