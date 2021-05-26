Seramik, pandemiye rağmen pazarda talep gördü
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Seramik, pandemiye rağmen pazarda talep gördü

Seramik, pandemiye rağmen pazarda talep gördü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ege Seramik AŞ, ihracat pazarlarında rağbet gören özel ürün gruplarına yönelik üretim hatlarında yenileme yatırımı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Ege Seramik AŞ, ihracat pazarlarında rağbet gören özel ürün gruplarına yönelik üretim hatlarında yenileme yatırımı gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan yatırımın, özellikle dünyadaki seramik trendleri ile paralel ve ihracat pazarlarından yoğun talep gören ürün gruplarına yönelik olduğu belirtildi.

Ege Seramik, pandemi döneminde ihracat satış miktarını bir önceki yıla göre yüzde 30,5 artırdığını açıklamıştı. Yapılan yatırımın, özellikle dünyadaki seramik trendleri ile paralel ve ihracat pazarlarından yoğun talep gören ürün gruplarına yönelik olduğu belirtildi. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "50'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Ege Seramik, 25 yılı aşkın süredir zorlu ihracat pazarlarında varlığını ve gücünü koruyor" bilgilerine yer verildi.

ÜRÜN PORTFÖYÜ PAZARDAKİ TRENDLERE GÖRE BELİRLENDİ

Ege Seramik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Polat açılış sonrası yaptığı açıklamada, "2020 yılında tüm dünyanın yaşadığı çok zorlu şartlara rağmen, Ege Seramik olarak çok başarılı bir yıl geçirdik. Üretimimize ara vermeden tüm dünya pazarlarından gelen talepleri karşılamaya devam ettik. Markamızın global pazardaki gücünü devam ettirmek için, şirketimizin her alanında olduğu gibi üretim hatlarımızda da iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Ürün portföyümüzü pazardaki trendler doğrultusunda sürekli geliştirmek için ilgili üretim hatlarımızı en yeni teknolojik gelişmelerle entegre etmek üzere bu yatırımı yapmış bulunuyoruz. Çalışanlarımız, hissedarlarımız ve pazardaki iş ortaklarımızın da desteği ile, yatırımlarımıza ilerleyen dönemde de devam edeceğiz" dedi.

Ege Seramik AŞ İzmir Kemalpaşa tesislerinde gerçekleştirilen açılış törenine, Ege Seramik AŞ Onursal Başkanı İbrahim Polat, Yönetim Kurulu Başkanı Murat Polat, Yönetim Kurulu Başkanvekili İbrahim Fikret Polat ve Yönetim Kurulu Üyesi Göksen Yedigüller ve Genel Müdür Merter Savaş katıldı.


Seramik, pandemiye rağmen pazarda talep gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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