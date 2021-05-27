Şenol Güneş'ten sürpriz ilk 11! EURO 2020 öncesi açılışı Azerbaycan'la yapacağız
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Şenol Güneş'ten sürpriz ilk 11! EURO 2020 öncesi açılışı Azerbaycan'la yapacağız

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A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 öncesinde ilk ciddi sınavında Azerbaycan ile özel maçta kozlarını paylaşacak. Milli takımın hocası Şenol Güneş, bu karşılaşmada daha önce pek fazla forma şansı bulamayan öğrencilerine şans verdi. Halil Dervişoğlu ve Rıdvan Yılmaz ilk kez Milli formayı giyecek. İlk 11'de Taylan, Orkun, Halil Akbunar, Altay gibi isimlerin şans alması dikkat çekti.

EURO 2020 hazırlıklarını tam gaz sürdüren A Milli Takım, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında bugün Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Şenol Güneş'in, Azerbaycan karşısında Milli Takım'da bugüne kadar az forma şansı bulan isimlere yer verdi.

Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen ve şifresiz yayımlanacak. 90 dakikayı Kosova Futbol Federasyonu'ndan Genc Nuza yönetecek.

Türkiye - Azerbaycan 11'ler:

Türkiye: Altay, Mert Müldür, Çağlar, Merih, Rıdvan, Kaan, Taylan, Orkun, Cengiz, Halil Akbunar, Halil Dervişoğlu.

Azerbaycan: Balayaev, Medvedev, Badavi Hüseynov, Krivotsyuk, Cafarguliyev, Mahmudov, Karayev, Abbas Hüseynov, İbrahimli, Alaskarov, Sheydayev

2021'DE KAYBETMEDİK

A Milli Takım, Azerbaycan karşılaşmasıyla 2021 yılındaki dördüncü maçına çıkacak. Milliler, oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi. Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı.

8. KEZ RAKİBİZ

İki ülke milli takımları arasında geride kalan 7 maçtan 5'ini Türkiye, 1'ini Azerbaycan kazandı, 1 maç da berabere sonuçlandı. Geride kalan 4'ü resmi, 3'ü özel 7 maçta toplam 9 gol atan Türk Milli Takımı, kalesinde ise 2 gol gördü. İki takım arasında 2011 yılında İstanbul'da oynanan, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçını ay-yıldızlı ekip Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 kazanmıştı.

Şenol Güneş'ten sürpriz ilk 11! EURO 2020 öncesi açılışı Azerbaycan'la yapacağız
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Şenol Güneş'ten sürpriz ilk 11! EURO 2020 öncesi açılışı Azerbaycan'la yapacağız - Haberler Spor
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