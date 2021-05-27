Şenol Güneş'ten sürpriz ilk 11! EURO 2020 öncesi açılışı Azerbaycan'la yapacağız

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 öncesinde ilk ciddi sınavında Azerbaycan ile özel maçta kozlarını paylaşacak. Milli takımın hocası Şenol Güneş, bu karşılaşmada daha önce pek fazla forma şansı bulamayan öğrencilerine şans verdi. Halil Dervişoğlu ve Rıdvan Yılmaz ilk kez Milli formayı giyecek. İlk 11'de Taylan, Orkun, Halil Akbunar, Altay gibi isimlerin şans alması dikkat çekti.