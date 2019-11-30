Şenol Güneş: Fransa, Almanya gelsin

30.11.2019 13:25 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:27

Bugün saat 20:00'da Bükreş'te yapılacak kura çekimi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şenol Güneş, kura çekimi için aklından geçen takımları açıkladı.

"EN GÜÇLÜLERLE OYNAYALIM"

Tecrübeli teknik adam, gazetecilerin "Aklınızdan geçen bir takım yok mu?" sorusuna, "Almanya olsun hatta Fransa olsun teknik olarak mümkün. Hatta ve hatta İzlanda da gelsin. İstiyorum ki en güçlülerle oynayalım. Bizim için fark etmez" sözleriyle yanıt verdi.

Türk Milli Takımı'nın turnuvada en iyisini yapmak için mücadele edeceğini ve son ana kadar elinden geleni yapacağını da sözlerine ekleyen deneyimli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "Hayırlısı olsun. Önemli olan şampiyonada Türkiye'yi iyi temsil edebilmek, takım olarak gelişmek. Teknik ekip ve futbolcular olarak keyif vereceğimiz futbol ortaya koymak. Genç ve geleceği olan takımız, öz güvenimiz var. Bizim için rakip fark etmez."