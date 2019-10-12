Şenol Güneş'e Fenerbahçeli taraftarlardan kravat tepkisi!

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kadıköy'deki Arnavutluk maçına bordo-mavi kravat ile çıkınca Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.

12.10.2019 00:26
Şenol Güneş'e Fenerbahçeli taraftarlardan kravat tepkisi!

Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında Arnavutluk'u 90. dakikada bulduğu golle 1-0 yenerek, grup liderliğini sürdürdü ve EURO 2020'ye katılma yolunda büyük bir adım attı. Oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan ve 18 puan toplayan Türkiye, aynı puana sahip Fransa'nın önünde, gruptaki son 3 maç öncesinde zirvedeki yerini korudu.

ŞENOL GÜNEŞ'E KRAVAT TEPKİSİ

A Milli Takımımız ile grupta harikalar yaratan Teknik Direktör Şenol Güneş, Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti. Maça bordo-mavi kravat ile gelen Güneş, sosyal medyada yerden yere vuruldu.

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YORUMLAR (5)

  • İLKER:
    stadımız derken babanın stadımı lan bu zamanda etiiğiniz düşünce camianızı değil sen ve sinin gibi zihnietteki gerilerin her daim olacağı yer. . . sütünüz bozuk ve malesef zamanı geri alamıyoruz.
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  • CANMEN:
    ARTIK BöYLE SEVIYESIZLIK BITMISE GEREKIR üLKEMIZIN GENEL MENFAATI ADINA. . . . BI FENERLI OLARAK SIDDETLE KINIYORUM. . . AYNISINI VOLKAN GS SEYIRCISI YAPMISTI. . . VE BIZ BUNU YILLARCA ARGUMAN OLARAK KULLANDIK, HAKLI YERE. . . AMA BUGüNKü YAPILANLAR SON DERECE CIRKIN VE BENCIL. . . DIYORUM YA BAZI KENDINI BILMEZLER KöR FANATIKLIKLE DAIMA BI KARGASA YARATIRLAR. . . VE ARALARIMIZDAN ARINDIRILMALILARDIR MUTLAKA. . .
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