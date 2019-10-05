Sendika başkanı kendi maaşına yüzde 50 zam yaptı

05.10.2019 09:05

Memurlarla yapılan toplu sözleşmede yüzde 4'lük zamma imza atarak tepki çeken Memur-Sen'deki araç ve maaş saltanatı ortaya çıktı. 17 bin 340 lira olan maaşını yüzde 50,4 artışla 26 bin 94 liraya yükselten Memur-Sen Başkanvekili ve Sağlık Sendikası Genel Başkanı Semih Durmuş'un kendisine 800 bin liraya Audi A6 makam aracı da aldığı da anlaşıldı. Ayrıca 6 yönetim kurulu üyesi için de tanesi 230 bin liraya 6 adet Passat marka araç satın alındı. Başkan Durmuş, kendisi ve yönetim kurulu üyeleri için tanesi 13 bin TL değerinde olan 7 adet iPhone X marka telefon da aldı.

ŞUBE BAŞKANLARININ MAAŞI İKİ KATINA ÇIKTI

Genel kurulda alınan kararla Sağlık-Sen şube başkanlarının maaşı 7 bin 290 liradan 14 bin 037 liraya, yönetim kurulu üyelerinin maaşı da, 13 bin 946 liradan, 17 bin 338 liraya yükseltildi. Başkan ve yöneticilerin ne kadar maaş alacakları da, genel kurulda belirlenen tavan ücreti baz alınarak yönetim kurulu tarafından belirleniyor. Başkan Semih Durmuş, bu konuyla ilgili soruları yanıtlamaktan kaçındı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş 800 bin liralık Audi A6'ya, 6 yönetim kurulu üyesi de tanesi 230 bin liraya alınan 'Passat'lara biniyor.

ESKİ ARAÇ KULLANIŞLI DEĞİLMİŞ

Sözcü'de yer alan habere göre; Durmuş, zaten makamda kullanılan bir Audi A6'ya sahipken neden sıfır model Audi A6 aldığına dair soruya ise "Eskisi kullanışlı değildi" yanıtını vermekle yetindi. Durmuş, alınan yeni araca 700-800 bin lira vermediğini, bunun aracın bugünkü değeri olduğunu savundu.

Hükümetin memura verdiği 4+4, 3+3 zam teklifi sonrası Semih Durmuş memurlarla beraber tepki için boş cüzdan atmıştı

MAAŞ ARTIRIM KARARINI GENEL KURUL ALMIŞ

Sendika yetkilileri ise bu konuda yöneltilen sorulara, "Maaş artırım kararını biz değil genel kurul aldı. Artırılan maaş ise tavan ücretidir. Biz ve şube başkanlarımız o kadar almıyoruz. Ne kadar maaş alacağımız yönetim kurulunca belli bir limit gözetilerek belirleniyor. Ama kesinlikle genel kurulda belirlenen tavan ücreti değil" diye yanıt verdi.

Sağlık-Sen Genel Kurulu Mart ayında yapıldı. Sendika lüks araçları da bu tarihten sonra satın aldı. Sendika yöneticilerinin maaşlarına ise Temmuz ayında yapılan genel kuruldaki tüzük tadili sırasında zam yapılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyonu aşkın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

Hükümet ise toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında ilk olarak 2020 için yüzde 3,5+3, 2021 için de yüzde 3+2,5'luk zam teklifi yapmıştı. Yapılan teklifin yeterli bulunmaması üzerine hükümet teklifini yüzde 4+4 ve yüzde 3+3 olarak değiştirmişti.

Hükümet ile zam görüşmelerinde sonuç alamayan Memur-Sen Ankara'da iş bırakmış ve Çalışma Bakanlığı önünde boş cüzdanlarla eylem yapmıştı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın veMemur-Sen Başkanvekili ve Sağlık Sendikası Genel Başkanı Semih Durmuş memurlarla eyleme katılmıştı.

Anlaşma çıkmayınca süreç uzlaşmazlıkla sonuçlanmış ve Hakem Kurulu kararına kalmıştı. Hakem Kurulu'nda alınan kararla memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020 için 4+4, 2021 için 3+3 oranında zam yapılması kararlaştırılmıştı.

Bu süreç sonucunda memur yüzde 4 zamla yetinirken sendika başkanının kendisine yüzde 50 zam yapması tepkilere neden oldu.