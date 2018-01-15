Haydar Ergülen'in, "İnce Defter", "Naneruhu", "12, 13, 14", "Parasız Yatılı", "Virgülsüz", "Herkes Gitmiş" başlıklı altı bölümden oluşan yeni şiir kitabı "Sen Güneş Kokuyorsun Daha!" Kırmızı Kedi etiketiyle raflarda yerini aldı… İşte Ergülen'den tadımlık bir şiir…