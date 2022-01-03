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Semt77 Yalovaspor, Ergi Tırpancı'yı kadrosuna kattı

Semt77 Yalovaspor, Ergi Tırpancı'yı kadrosuna kattı
AA / Onur Erdik - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Semt77 Yalovaspor, sezona HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da başlayan Ergi Tırpancı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

AFYON (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Semt77 Yalovaspor, sezona HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da başlayan Ergi Tırpancı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşında ve 2,03 metre boyundaki basketbolcunun gard ve forvet pozisyonlarında oynadığı belirtildi.

Açıklamada, profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Fenerbahçe Beko'da başladıktan sonra 2020-2021 sezonunda OGM Ormanspor forması giyen, sezona Afyon temsilcisinde başlayan Ergi Tırpancı'ya başarı dileğinde bulunuldu.

AA / Onur Erdik - Spor Haberleri

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