Semt pazarlarına iki gün izin verildi haller hareketlendi
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Semt pazarlarına iki gün izin verildi haller hareketlendi

Semt pazarlarına iki gün izin verildi haller hareketlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mersin'in Silifke ilçesindeki Atayurt Hali, pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde açık olacağının açıklanmasından sonra hareketlendi.

Mersin'in Silifke ilçesindeki Atayurt Hali, pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde açık olacağının açıklanmasından sonra hareketlendi.

Durgun bir hafta geçiren Atayurt Halinde karardan sonra fiyatlarda az da olsa bir kıpırdanma görüldü. Atayurt Halinde çilek 7,5 ila 9,5 lira, domates 1 lira 80 kuruş ila 2 lira, erik 10 ila 12 lira, kavun 3 ila 5 lira, kayısı 12 ila 13 lira, nektarin 10 lira, dut 7 lira, üzüm 15 lira ve şeftali 10 liradan satılıyor.

Atayurt Hal Komisyoncular Derneği Başkanı Ali Türer yaptığı açıklamada, "Pandemiden dolayı 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması piyasalarda biraz kırgınlığa sebep oldu. Bu kırgınlığı 2 gündür Irak'a 3 ila 5 tır arasında mal göndererek çözmeye çalıştık. İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelgede pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde açık olacağı haberi üzerine piyasalarda az da olsa bir rahatlama oldu. Devlet büyüklerimizden 8 ila 15 Mayıs tarihleri arasında pazar yerlerinin açılmasının dışında en az haftada iki gün daha pazar yerlerinin açılmasını istiyoruz" dedi. - MERSİN

Semt pazarlarına iki gün izin verildi haller hareketlendi
Semt pazarlarına iki gün izin verildi haller hareketlendi
Semt pazarlarına iki gün izin verildi haller hareketlendi
Semt pazarlarına iki gün izin verildi haller hareketlendi
Semt pazarlarına iki gün izin verildi haller hareketlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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