Semih Tokatlı: "Gol yolundaki kalite problemini aşamadık"

Yeni Malatyaspor karşısında aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyleyen Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, "Gol yolundaki kalite problemini aşamadık.

Yeni Malatyaspor karşısında aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyleyen Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, "Gol yolundaki kalite problemini aşamadık. Böyle olunca da sonuca yansıyor" dedi.

Süper Lig'in 35. haftasında Ayetmiz Alanyaspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 1-0 kaybetti. Karşılaşma sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, karşılaşmanın 1. dakikasından, 90. dakikasına kadar gol arayan ve sonucu lehine çevirmek isteyen bir Alanyaspor olduğunu dile getirdi. Rakiplerinin ligdeki pozisyonuna rağmen kalelerine şut atılmadan gelen bir yan toptan gol yediklerini belirten Tokatlı, "Uzun zamandan beri gol yolundaki kalite problemini aşamadık. Böyle olunca da sonuca yansıyor ve sonuçta da mağlup olduk, üzüntülüyüz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı