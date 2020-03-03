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Semih Özsoy: "Trabzon gibi güçlü bir rakibe karşı yollarımızı ayırdığımız hocamıza güvenerek yola...

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un açıklamaları TRABZON - Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Trabzonspor-Fenerbahçe maçın ardından açıklamalarda bulundu.

03.03.2020 23:48 | Son Güncelleme: 03.03.2020 23:50
Semih Özsoy:

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından

Fenerbahçe Başkan Vekili 'un açıklamaları TRABZON - Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Trabzonspor-Fenerbahçe maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Semih Özsoy: "Trabzon gibi güçlü bir rakibe karşı yollarımızı ayırdığımız hocamıza güvenerek yola...
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