Semih Özsoy: "Trabzon gibi güçlü bir rakibe karşı yollarımızı ayırdığımız hocamıza güvenerek yola...
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un açıklamaları TRABZON - Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Trabzonspor-Fenerbahçe maçın ardından açıklamalarda bulundu.
03.03.2020 23:48 | Son Güncelleme: 03.03.2020 23:50
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından
Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un açıklamaları TRABZON - Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Trabzonspor-Fenerbahçe maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Semih Özsoy: "Trabzon gibi güçlü bir rakibe karşı yollarımızı ayırdığımız hocamıza güvenerek yola...
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