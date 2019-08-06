Selçuk Yula'nın 6. ölüm yıl dönümü! Selçuk Yula kimdir?

06.08.2019 11:13

Eski milli futbolcu Yula, kalp krizi nedeniyle 2013 yılında öldü. Gol kralı olarak akıllara kazındı ve 6 yılın ardından özlemle anılıyor. Selçuk Yula kariyeri, eşi, hayatı ve biyografisi haberimizde…

SELÇUK YULA KİMDİR?

Efsane futbolcu, 8 Kasım 1959 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Kariyerine, 1977 yılında Şekerspor'da başladı. 1979 yılında transfer olduğu Fenerbahçe'de golcülüğü ve penaltı atışları ile tanınan futbolcu, takımda oynarken, 1981 – 1982 sezonunda kaydettiği 16 golle, 1982 – 1983 sezonunda attığı 19 golle, iki defa Gol Kralı olmaya hak kazandı.

MİLLİ TAKIMDA KAPTANLIK YAPTI

1979 – 1986 seneleri arasında, Fenerbahçe forması altında, 134 gol atan Yula, 1986'da, Almanya'nın, Blau Weiss 90 Berlin takımına geçti. Berlin'de bir sezon geçirdi ve daha sonra Türkiye'ye dönerek, Sarıyer forması giydi. 19 Temmuz 1991'de Galatasaray'la, 2 yıllık mukavele imzalayan ve 31 Mayıs 1993'e kadar, sarı-kırmızılı formayı giyen Yula, 21 kez oynadığı Milli Takım'da, 3 kez kaptanlık yaptı. Futbolculuk kariyerinde attığı penaltılarla dikkat çekti. Jübilesi, aktif sporculuk yaşamına ara verdikten bir süre sonra Erzurumspor ile yapılan özel bir maçta Fenerbahçe forması ile oldu

SPOR YORUMCULUĞU YAPTI

Selçuk Yula, futbolculuk hayatını noktaladıktan sonra çeşitli gazetelerde ve televizyon kanallarında, futbol yorumculuğu yapmaya başladı. Fotomaç gazetesi ile Fenerbahçe TV'de spor yorumculuğunu yürütüyordu.

Futbolcu, balerin Pıtırcık Akerman ile evlense de kısa süre sonra boşandılar. İkinci evliliğinden1 kız çocuğu oldu. Yula, 6 Ağustos 2013 tarihinde kalp krizi geçirmesinin ardından kaldırıldığı Acıbadem Kozyatağı Hastanesi'nde 54 yaşında vefat etti.

Futbol Kariyeri :

1977-1979 – Şekerspor

1979-1986 – Fenerbahçe

1986-1987 – SV Blau Weiss Berlin

1987-1991 – Sarıyer

1991-1992 – Galatasaray