Selçuk İnan, sezon sonunda jübile yapacak ve antrenör olarak kulüpte kalacak Fatih Terim'in Selçuk İnan planı belli oldu. Tecrübeli teknik adam, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek milli oyuncudan jübile yapmasını ve öncelikle B lisansı alarak teknik adamlığa adım atmasını istedi.

Galatasaray'ın emektar kaptanı Selçuk İnan, bu sezon futbola veda edecek ancak sarı-kırmızılılardan kopmayacak. 9 yıldır Cim-Bom'da forma giyen emektar oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

TERİM'İN YANINDA YER ALACAK

Jübile kararı alan Selçuk, teknik adamlık kariyeri için ilk adımı Terim'in yanında atacak. Sarı-kırmızılıların emektar ismi, yeni sezonla beraber artık Terim'in ekibinde yer alacak. Galatasaray'ın yeni antrenörü, rakipleri analiz edecek ve futbol takımıyla Fatih Terim arasında köprü vazifesi üstlenecek.

YURT DIŞI KURSLARINA GİDECEK

Selçuk, deneyimlerini de futbolculara aktaracak. Selçuk İnan'ın gelişimi için her türlü desteği verecek olan Terim, onun önünü açacak ve gerekirse yurt dışındaki kurslara da katılımını teşvik edecek.

TEKNİK ADAMLIĞA HAZIRLANIYOR

Böylece Fatih Terim'in tecrübelerinden faydalanacak olan Selçuk'un gelişimi daha da hızlanacak. Sürekli olarak dünya futbolundaki yenilikleri takip eden ve kitap okuyan Selçuk İnan bir anlamda kendini teknik adamlığa da hazırlıyordu.

FEDAKARLIĞA DA HAZIR

Koronavirüs nedeniyle kulübün uğradığı zarar nedeniyle her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduğunu bildiren Selçuk İnan bu hareketiyle sarı-kırmızılı camiada büyük takdir toplamıştı.

(Milliyet)