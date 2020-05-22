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Sektörlerde istihdam endeksi yıllık yüzde 2.8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2020 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2.8 arttı.

Sektörlerde istihdam endeksi yıllık yüzde 2.8 arttı
22.05.2020 10:47 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:50

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2020 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2.8 arttı. 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4.6 arttı, inşaat sektöründe yüzde 9.5 azaldı, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 4.0 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2020 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2.3 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe değişmedi, inşaat sektöründe yüzde 11.6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1.9 azaldı.Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2020 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16.3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 19.9, inşaat sektöründe yüzde 2.9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 15.7 arttı.Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2020 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1.3 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0.2 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0.7 arttı.Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2020 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.9 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0.7, inşaat sektöründe yüzde 2.2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2.6 azaldı.Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2020 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4.0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 5.2, inşaat sektöründe yüzde 3.2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3.3 arttı.Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2020 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18.1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 18.6, inşaat sektöründe yüzde 15.7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 17.3 arttı.Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2020 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 19.0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 20.0, inşaat sektöründe yüzde 16,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 17.9 arttı.Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2020 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13.3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 11.5, inşaat sektöründe yüzde 12.4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14.0 arttı.Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2020 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5.7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 5.5, inşaat sektöründe yüzde 5,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5.9 arttı.Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2020 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6.0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 5.9, inşaat sektöründe yüzde 5.5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6.0 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2020 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4.3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2.9, inşaat sektöründe yüzde 3.1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5.3 arttı. (Grafik)


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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