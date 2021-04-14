'Sektörel Bakış' programında bu haftanın konukları Nebil Turnacıgil, Neslihan Koç Çapar, Pınar Yeşim, Ethem Kırca ve Ali Usta oldu

Mobilya sektöründe geniş ürün yelpazesine sahip olan Neo Horeca'nın kurucusu Nebil TURNACIGİL, eşsiz mimari yapılarıyla sektöründe kalitesiyle yer edinmiş Metraj Group yetkilisi Neslihan KOÇ ÇAPAR, birçok alanda hizmet veren Yepyenigün Eğitim Danışmanlık'ın kurucusu Pınar YEŞİM, yemek servisi alanında titizlikle çalışan By Catering firmasının sahibi Ethem KIRCA ve kullanıcının ihtiyacına en uygun boya temini sağlayan Usta Boya firmasından Ali USTA bu hafta Sektörel Bakış'ın konuğu oldu.

'BİRÇOK ÜLKEDE'

Birçok ülkede otel, kafe, restoran, alışveriş merkezi gibi alanlarda iç ve dış mekan mobilya tasarımı ve üretimini yapan Neo Horeca'nın kurucusu Nebil TURNACIGİL kaliteli ve konforlu ürünleriyle kapılarını Sektörel Bakış programına açtı.

'DAHA YAŞANILABİLİR ALANLAR'

Mimari alanda her zaman daha iyisi için çalışan ve daha yaşanılabilir alanlar hedefleyen Metraj Group firmasının sahibi Neslihan KOÇ ÇAPAR Sektörel Bakış programına konuk oldu.

'TAMAMEN BİREYE ODAKLI'

Yepyenigün Eğitim ve Danışmanlık olarak tamamen bireye odaklı yol izlediklerini ve bireyin kendini iyi hissetmesinin en önemli nokta olduğunu belirten firma kurucusu Pınar YEŞİM, Sektörel Bakış'ın sorularını yanıtladı.

'TEMİZ VE TAZE'

Gıda sektöründe temiz ve taze ürünlerle 20 yıldır lezzetli yemekler yapan By Catering firmasının sahibi Ethem KIRCA, Sektörel bakış programında kameralar karşısına geçti.

'32 YILLIK TECRÜBE İLE YANGIN ÖNLEYİCİ SİSTEM'

Güçlü altyapı ve hızlı servis ağı ile 32 yıllık sektörel bilgi birikimi edinen Usta Boya firmasının sahibi Ali USTA, 'yangın önleyici sistem ile bina yıkılmadan insan tahliyesine yardımcı oluyoruz' açıklamalarında bulundu.