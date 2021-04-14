'Sektörel Bakış' programında bu haftanın konukları Nebil Turnacıgil, Neslihan Koç Çapar, Pınar Yeşim, Ethem Kırca ve Ali Usta oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Sektörel Bakış' programında bu haftanın konukları Nebil Turnacıgil, Neslihan Koç Çapar, Pınar Yeşim, Ethem Kırca ve Ali Usta oldu

Haberler.com - Haberler | Sektörel Bakış
'Sektörel Bakış' programında bu haftanın konukları Nebil Turnacıgil, Neslihan Koç Çapar, Pınar Yeşim, Ethem Kırca ve Ali Usta oldu

Mobilya sektöründe geniş ürün yelpazesine sahip olan Neo Horeca'nın kurucusu Nebil TURNACIGİL, eşsiz mimari yapılarıyla sektöründe kalitesiyle yer edinmiş Metraj Group yetkilisi Neslihan KOÇ ÇAPAR, birçok alanda hizmet veren Yepyenigün Eğitim Danışmanlık'ın kurucusu Pınar YEŞİM, yemek servisi alanında titizlikle çalışan By Catering firmasının sahibi Ethem KIRCA ve kullanıcının ihtiyacına en uygun boya temini sağlayan Usta Boya firmasından Ali USTA bu hafta Sektörel Bakış'ın konuğu oldu.

'BİRÇOK ÜLKEDE'

Birçok ülkede otel, kafe, restoran, alışveriş merkezi gibi alanlarda iç ve dış mekan mobilya tasarımı ve üretimini yapan Neo Horeca'nın kurucusu Nebil TURNACIGİL kaliteli ve konforlu ürünleriyle kapılarını Sektörel Bakış programına açtı.

'DAHA YAŞANILABİLİR ALANLAR'

Mimari alanda her zaman daha iyisi için çalışan ve daha yaşanılabilir alanlar hedefleyen Metraj Group firmasının sahibi Neslihan KOÇ ÇAPAR Sektörel Bakış programına konuk oldu.

'TAMAMEN BİREYE ODAKLI'

Yepyenigün Eğitim ve Danışmanlık olarak tamamen bireye odaklı yol izlediklerini ve bireyin kendini iyi hissetmesinin en önemli nokta olduğunu belirten firma kurucusu Pınar YEŞİM, Sektörel Bakış'ın sorularını yanıtladı.

'TEMİZ VE TAZE'

Gıda sektöründe temiz ve taze ürünlerle 20 yıldır lezzetli yemekler yapan By Catering firmasının sahibi Ethem KIRCA, Sektörel bakış programında kameralar karşısına geçti.

'32 YILLIK TECRÜBE İLE YANGIN ÖNLEYİCİ SİSTEM'

Güçlü altyapı ve hızlı servis ağı ile 32 yıllık sektörel bilgi birikimi edinen Usta Boya firmasının sahibi Ali USTA, 'yangın önleyici sistem ile bina yıkılmadan insan tahliyesine yardımcı oluyoruz' açıklamalarında bulundu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Burak Deniz Ajda Pekkan Acun Ilıcalı
Spor Diego Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 'Sektörel Bakış' programında bu haftanın konukları Nebil Turnacıgil, Neslihan Koç Çapar, Pınar Yeşim, Ethem Kırca ve Ali Usta oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 17:28:19. #1.15#

title