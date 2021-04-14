Sektörel Bakış'ın bu haftaki alanlarında uzman isimleri Mecnun Yıldırım, Tunç Yıldırım, Lütfiye Reşat / Nadiye Saka ve Cem Tahıl oldu

Rahat ve kusursuz konaklama imkânı sağlayan Febor Otel'in sahibi Mecnun YILDIRIM, su yalıtımı işlemlerinde profesyonel ekip kadrosuyla CC Yalıtım Hizmetleri firmasının kurucusu Tunç YILDIRIM, başarılı çalışmalara imzasını atmış Teknik Nokta Mimarlık'ın kurucuları Lütfiye REŞAT / Nadiye SAKA ve gıda sektöründe güvenilir ve sağlıklı durak noktası olan Tahıl Gıda'dan firma kurucusu Cem TAHIL bu hafta Sektörel Bakış programında yer aldı.