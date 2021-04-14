Sektörel Bakış'ın bu haftaki alanlarında uzman isimleri Mecnun Yıldırım, Tunç Yıldırım, Lütfiye Reşat / Nadiye Saka ve Cem Tahıl oldu
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Sektörel Bakış'ın bu haftaki alanlarında uzman isimleri Mecnun Yıldırım, Tunç Yıldırım, Lütfiye Reşat / Nadiye Saka ve Cem Tahıl oldu

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Sektörel Bakış'ın bu haftaki alanlarında uzman isimleri Mecnun Yıldırım, Tunç Yıldırım, Lütfiye Reşat / Nadiye Saka ve Cem Tahıl oldu

Rahat ve kusursuz konaklama imkânı sağlayan Febor Otel'in sahibi Mecnun YILDIRIM, su yalıtımı işlemlerinde profesyonel ekip kadrosuyla CC Yalıtım Hizmetleri firmasının kurucusu Tunç YILDIRIM, başarılı çalışmalara imzasını atmış Teknik Nokta Mimarlık'ın kurucuları Lütfiye REŞAT / Nadiye SAKA ve gıda sektöründe güvenilir ve sağlıklı durak noktası olan Tahıl Gıda'dan firma kurucusu Cem TAHIL bu hafta Sektörel Bakış programında yer aldı.

'ŞEHRİN MERKEZİNDE'

Şehrin merkezinde eşsiz mimarisiyle lüksü ve konforu bir araya getiren Febor Otel'in sahibi Mecnun YILDIRIM kapılarını bu kez Sektörel Bakış programı için açtı.

'BİNA SAĞLIĞI İÇİN'

Binanın sağlığı için su yalıtımının büyük önem arz ettiğini belirten CC Yalıtım Hizmetleri firmasının kurucusu Tunç YILDIRIM doğru yalıtım için dikkat edilmesi gerekenleri Sektörel Bakış programında anlattı.

'YURT DIŞINDA DA'

Alanında uzman kadrosuyla sadece yurt içinde sınırlı kalmayıp yurt dışında da birçok başarılı işe imzasını atmış Teknik Nokta Mimarlık'ın kurucuları Lütfiye REŞAT/ Nadiye SAKA Sektörel Bakış programında önemli konulara değindi.

'SAĞLIKTAN ÖDÜN VERMEDEN'

Alanında kalite ve sağlıktan ödün vermeden lezzetin ilk durağı olan Tahıl Gıda firmasının kurucusu Cem TAHIL bu hafta Sektörel Bakış'ın konuğu oldu.

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