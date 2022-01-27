Şehzadeler Belediyesinden amatöre 197 bin 500 TL'lik destek

Kurulduğu günden beri amatör sporun ve amatör sporcunun yanında ve destekçisi olan Şehzadeler Belediyesi, amatör spor kulüpleri için yaptığı destekleri bu yıl da gerçekleştirdi. Belediye, bu yıl 52 amatör spor kulübünün hesabına toplamda 197 bin 500 TL'lik bir desteği yatırdı.

Amatör sporun ve amatör sporcunun her zaman destekçisi olan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler ilçesindeki amatör spor kulüpleri için düzenli olarak yaptıkları nakdi desteği bu yıl da yaptıklarını duyurdu. Şehzadeler Belediyesi olarak spora tam destek verdiklerini kaydeden Başkan Çelik "Ayni ve nakdi yardımlarımız devam ediyor. Tüm spor kulüplerimizin çalışmalarını destekliyor, takım sporlarını ve ferdi sporları çok önemsiyoruz. Gençlerimiz kötü alışkanlıklara bulaşmasınlar, sokaklarda gezmesinler, vakitlerini farklı yerlerde değerlendirmesinler spor yapsınlar, sağlıklı gençler olsunlar ve yarın ülkemizi de güzel noktalarda temsil etsinler diye amatör spor kulüplerine büyük önem veriyoruz. 21 tane futbol branşı ile ilgilenen amatör spor kulübümüz var. Bunların içerisinde farklı farklı liglerde olan amatör kulüplerimiz var. Bu kulüplerimizin dışında 31 tane de ferdi branşlarda faaliyet gösteren amatör spor kulübümüz var. Tüm bu spor kulüplerimizin hesaplarına belirlediğimiz kriterlere uygun miktarlarda destekler hesaplarına yatırıldı" diye konuştu.

Amatör spor kulüpleri için sadece nakdi ya da ayni destek vermekle kalmadıklarını hatırlatan Başkan Çelik, amatör spor kulüpleri için ihtiyaç olan tesis sorununu da açtıkları tesisler ile çözüme kavuşturduklarını belirtti. Başkan Çelik, "Ayni ve nakdi yardımın yanında; Necmettin Erbakan Spor Tesisleri, Tepecik Mahallesi Spor Tesisi, Halıtlı Mahallesi Spor Tesisi, Selimşahlar Mahallesi Spor Tesisi, Emin Kaçar Spor Tesisi hizmete açılmış ve Aşağıçobanisa, Karaoğlanlı ve Karaağaçlı mahallelerinde bulunan halı sahalar onarılarak hizmete açılmıştır. İmkanlarımız ölçüsünde amatöre desteğimiz devam edecek. İnşallah imkanlarımız daha ilerledikçe, amatör spor kulüplerimize daha fazla destek olacağız ve bu da bizleri mutlu edecektir. Bugün itibarı ile 52 amatör spor kulübümüzün hesaplarına toplamda 197 bin 500 TL'lik bir desteği yatırmış olduk. Gönlümüz daha fazlasını yapmak istiyor, ancak çok zor imkanlar dahilinde bunları yapabiliyoruz. İnşallah imkanlarımız genişledikçe spor kulüplerimize desteklerimiz daha da artacak" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Spor