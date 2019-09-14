İBB, Adalar'a 24 saat ulaşım hizmeti verecek

14.09.2019 11:14

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Şehir Hatları, kış tarifesi kapsamında Bostancı'dan Adalar'a 24 saat kesintisiz sefer düzenleyecek.

Şehir Hatlarından yapılan açıklamaya göre, kış tarifesi 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayıp 31 Mayıs 2020 günü son bulacak.

Tarife kapsamında İstanbul-Adalar arasındaki ring seferler 43'e yükseltilirken, Bostancı-Adalar vapur seferleri hafta içi ve hafta sonu 24 saat kesintisiz hizmet verecek. Buna göre Büyükada'dan gece 00.00 itibarıyla hareket eden vapur 01.10'da Bostancı İskelesi'ne yanaşacak. 02.00'da Bostancı'dan yolcularını alacak Şehir Hatları vapuru sırasıyla Kınalıada, Burgazada, Heybeliada'ya uğrayıp 03.10'da Büyükada İskelesine ulaşacak. Bu ring sefer 03.45 Bostancı'ya devam ederek 04.30 Bostancı, 04.55 Kınalı, 05.10 Burgaz, 05.25 Heybeliada, 05.40'ta Büyükada'ya ulaşarak gece seferini tamamlamış olacak.

GÜNDE ORTALAMA 600'DEN FAZLA SEFER

Beşiktaş ve Eminönü'nden Adalar seferleri kış tarifesine göre düzenlenirken, Eminönü-Adalar hattının bazı seferleri Kabataş bağlantılı yapılacak.

Anadolu Kavağı bağlantılı Beykoz-Üsküdar, Rumeli Kavağı bağlantılı Sarıyer-Eminönü hatlarında kıyıya paralel seferler hafta içi yapılmaya devam edecek.

İstanbul'un vapurları 2019 Kış Tarifesi ile Boğaziçi, Adalar, Haliç ve İstinye-Çubuklu arabalı vapur hatlarında her gün ortalama 682 sefer gerçekleştirecek.

ŞEHİR HATLARI GENEL MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

Adalar'ın ulaşım sorunlarının masaya yatırıldığı "Adalar Ulaşım Çalıştayı"nda alınan karar doğrultusunda, seferler sıklaştırıldı.

Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş konuya ilişkin, "Çalıştayda gündeme gelen önerileri araştırma sözü vermiştik. Kış tarifesi ile İstanbul-Adalar arasında yapılan mevcut seferlerimizi artırıyoruz. Yine geç sefer uygulamasını geliştirerek Adalar sakinlerinin ana karayla bağlantısını kesintisiz sabaha kadar sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

3,5 AYDA YÜZDE 11 ARTIŞ

Şehir Hatlarının 3,5 aylık yaz döneminde 2018 yazına göre yolcu sayısında yüzde 11 artış görüldü. Şehir Hatları, yaz sezonunda 13 milyon 213 bin yolcuya hizmet verdi.

METRO VE METROBÜS DE 24 SAAT ULAŞIM SAĞLIYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duyurusunun ardından İBB, 30 Ağustos'tan itibaren metro, metrobüs ve otobüslerde, cuma ve cumartesi günleri 24 saat ulaşım hizmetine başlamıştı.

Kaynak: AA