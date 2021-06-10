Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı

Yayınladığı videolar ile Türkiye gündemine oturan Sedat Peker, YouTube kanalını reklama açmış olsaydı adeta bir servet kazanacaktı. Peker şu ana kadar yayınladığı videolar sayesinde 215 bin dolar yani 1,8 milyon lira gelir elde edecekti.

Türkiye günlerdir organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in YouTube'a yüklediği videoları konuşuyor. Peker, en fazla izlenen YouTube kanalı olmasına rağmen reklam özelliğini açmamış durumda. Peki Sedat Peker, YouTube kanalında reklam gelirlerini açmış olsa şu ana kadar ne kadar gelir elde etmiş olacaktı?

PEKER ŞU ANA KADAR 215 BİN DOLAR KAZANACAKTI

Webtekno'un Social Blade'den aktardığı verilere göre, Sedat Peker'in halihazırda 1,08 milyon abonesi, 156,9 milyon toplam video izlenmesi bulunuyor. Sedat Peker'in kanalı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli bir YouTube kanalı. Video paylaşım sitesi BAE'de her 1.000 izlenme için 1,37 dolar reklam geliri sağlıyor. Bu da Sedat Peker'in reklam özelliğini açmış olsa şu ana kadar tahmini olarak yaklaşık 215 bin dolar gelir elde etmiş olacağı anlamına geliyor. Yani bu rakam şu anki kurla (8,50 TL) hesaplandığında 1,8 milyon TL ediyor.

YILLIK 5,9 MİLYON DOLAR KAZANMA POTANSİYALİNE SAHİP

Social Blade'ın elde ettiği veriler ışığında Sedat Peker'in aylık ve yıllık tahmini gelirlerini de paylaşıyor. Buna göre Peker, aylık 30,5 bin ila 488,6 bin dolar arasında; yıllık ise 366,4 bin ila 5,9 milyon dolar arasında bir gelir elde etme potansiyeline sahip. Ancak bunun için öncelikle Peker'in reklam gelirlerini açmış olması ya da sponsorlu videolar yayınlaması gerekiyor.