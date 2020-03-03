Sebastian Giovinco'nun AC Milan'a Attığı Muhteşem Freekick Golü
İtalyan forvet Sebastian Giovinco Juventus'un Coppa Italia çeyrek finalinde AC Milan'ı 2-1 yendiği maçta muhteşem bir freekick golü atıyor. Ocak 2013'te oynanan maçta Giovinco'nun attığı freekick golünün görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.
03.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:21
İtalyan forvet Sebastian Giovinco Juventus'un Coppa Italia çeyrek finalinde AC Milan'ı 2-1 yendiği maçta muhteşem bir freekick golü atıyor. Ocak 2013'te oynanan maçta Giovinco'nun attığı freekick golünün görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.
Kaynak: Dugout
HABER YORUMLARI