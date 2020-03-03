Haberler » Spor » Sebastian Giovinco'nun AC Milan'a Attığı Muhteşem Freekick Golü - Spor

Sebastian Giovinco'nun AC Milan'a Attığı Muhteşem Freekick Golü

İtalyan forvet Sebastian Giovinco Juventus'un Coppa Italia çeyrek finalinde AC Milan'ı 2-1 yendiği maçta muhteşem bir freekick golü atıyor. Ocak 2013'te oynanan maçta Giovinco'nun attığı freekick golünün görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

03.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:21

İtalyan forvet 'un Coppa Italia çeyrek finalinde AC 'ı 2-1 yendiği maçta muhteşem bir freekick golü atıyor. Ocak 2013'te oynanan maçta Giovinco'nun attığı freekick golünün görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler