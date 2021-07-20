Schalke 04'ten ayrılacak Ozan Kabak'a Rennes ve Nice talip oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Schalke 04'ten ayrılacak Ozan Kabak'a Rennes ve Nice talip oldu

Haberler.com - Haberler | Spor

Schalke 04'ten ayrılmaya hazırlanan Ozan Kabak'ın Leicester City'e gideceği konuşuluyordu. Ancak milli futbolcuya iki Fransız ekibi daha talip oldu. Ozan'ı kadrolarına katmak için Rennes ve Nice'in çok istekli oldukları öğrenilirken, iki takım arasında bu transferi gerçekleştirebilmek için kıyasıya bir yarış olduğu belirtildi.

Bundesliga ekibi Schalke 04'le yolları kesin ayıracak olan Ozan Kabak'a sürpriz talipler çıktı. Adı sık sık Leicester City'le anılan milli futbolcu için Rennes ve Nice harekete geçmeye hazırlanıyor.

TRANSFER İÇİN SON DERECE ISRARCILAR

21 yaşındaki stoperin, Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'nin Schalke'ye 9.5 milyon euro önerdiği ancak Alman ekibinin henüz yanıt vermediği belirtilmişti. Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Ozan Kabak'a talip olan 2 takımı duyurdu. Schira'nın haberine göre; Ozan Kabak ile Fransız ekipleri Rennes ve Nice'in de ilgilendiği kadrolarına katmak için yoğun çaba harcadıkları kaydedildi.

Schalke 04'ten ayrılacak Ozan Kabak'a Rennes ve Nice talip oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Mustafa Demir Mustafa Varank Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Gülşen Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Erkan Petekkaya
Spor Mesut Özil Metin Oktay Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Schalke 04'ten ayrılacak Ozan Kabak'a Rennes ve Nice talip oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 17:50:13. #1.15#

title