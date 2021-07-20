Schalke 04'ten ayrılacak Ozan Kabak'a Rennes ve Nice talip oldu

Schalke 04'ten ayrılmaya hazırlanan Ozan Kabak'ın Leicester City'e gideceği konuşuluyordu. Ancak milli futbolcuya iki Fransız ekibi daha talip oldu. Ozan'ı kadrolarına katmak için Rennes ve Nice'in çok istekli oldukları öğrenilirken, iki takım arasında bu transferi gerçekleştirebilmek için kıyasıya bir yarış olduğu belirtildi.