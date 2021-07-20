Schalke 04'ten ayrılacak Ozan Kabak'a Rennes ve Nice talip oldu
Schalke 04'ten ayrılmaya hazırlanan Ozan Kabak'ın Leicester City'e gideceği konuşuluyordu. Ancak milli futbolcuya iki Fransız ekibi daha talip oldu. Ozan'ı kadrolarına katmak için Rennes ve Nice'in çok istekli oldukları öğrenilirken, iki takım arasında bu transferi gerçekleştirebilmek için kıyasıya bir yarış olduğu belirtildi.
Bundesliga ekibi Schalke 04'le yolları kesin ayıracak olan Ozan Kabak'a sürpriz talipler çıktı. Adı sık sık Leicester City'le anılan milli futbolcu için Rennes ve Nice harekete geçmeye hazırlanıyor.
TRANSFER İÇİN SON DERECE ISRARCILAR
21 yaşındaki stoperin, Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'nin Schalke'ye 9.5 milyon euro önerdiği ancak Alman ekibinin henüz yanıt vermediği belirtilmişti. Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Ozan Kabak'a talip olan 2 takımı duyurdu. Schira'nın haberine göre; Ozan Kabak ile Fransız ekipleri Rennes ve Nice'in de ilgilendiği kadrolarına katmak için yoğun çaba harcadıkları kaydedildi.