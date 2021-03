SC Coin nedir? Güncel Siacoin (SC) Coin yorum ve grafiği

Siacoin bugünkü fiyatı ₺0,171796 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺2.106.914.898 TRY. Siacoin son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #77, piyasa değeri ₺8.123.639.769 TRY. Dolaşımdaki arz 47.286.442.992 SC coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

SC COİN NEDİR?

Siacoin (SC), blok zinciri tabanlı dağıtılmış, merkezi olmayan bir bulut depolama platformu olan Sia'nın yerel fayda belirtecidir . Sia, kullanıcıların kullanılmayan depolama alanlarına erişim kiralayabilecekleri, bulut depolaması için güvenli ve güvensiz bir pazar yeri olarak hareket eder. Anlaşmalar ve işlemler akıllı sözleşmelerle uygulanır ve Siacoin, ağda depolama için ödeme yapmak için bir değişim aracıdır. Projenin temel amacı , "internetin omurga depolama katmanı" haline gelmektir.

Sia aslen edildi açıklandı revize edilmeden önce Mayıs 2014 yılında ve duyurulan yeniden bir yıl sonra, Mayıs 2015 yılında resmen başlattı Haziran 2015 yılında.

Siacoin'in Kurucuları Kimlerdir?

Sia ilk olarak 2013 ortalarında David Vorick tarafından Rensselaer Polytechnic Institute'ta bilgisayar bilimi okurken tasarlandı . Vorick'in Eylül 2013'te bir HackMIT hackathon'da konsepti sunmasından kısa bir süre sonra projenin gelişimine katılan üniversite arkadaşı Luke Champine ile bu fikri e-posta yoluyla tartıştı. algı.

Vorick ve Champine, üniversitelerinin girişimcilik merkezi aracılığıyla projeye yatırım yapan Raptor Group'un kurucusu ve milyarder yatırımcısı Jim Pallotta'ya tanıtıldı. Kısa bir süre üniversiteden mezun olmadan iki anonim beri olmuştur - şirketi Nebulous A.Ş. rebranded Skynet için - resmen Sia gelişimini ele.

Siacoin'i Benzersiz Yapan Nedir?

Teknik incelemesine göre , Sia'nın uzun vadeli hedefi mevcut depolama çözümleriyle rekabet etmektir. Bu görür , Amazon, Google ve Microsoft gibi büyük bulut depolama sağlayıcıları ile doğrudan rekabet içinde olarak kendisini. Merkezi olmayan yapısı nedeniyle Sia, rekabetçi depolama oranları sunabilir .

Sia ağında depolanan dosyalar 30 şifreli bölüme ayrılmıştır ve her bölüm yedeklilik için benzersiz bir ana bilgisayara yüklenir. Yükleyiciler ve ana bilgisayarlar arasındaki anlaşmalar, Sia'nın blok zincirine kaydedilir ve akıllı sözleşmeler kullanılarak uygulanır. Siacoin, kiracıların SC kullanarak ev sahiplerine ödeme yapması ve ev sahiplerinin teminat olarak akıllı sözleşmelerde SC'yi kilitlemesi ile ağda ödeme yöntemi olarak hareket eder.

Sia ve Siacoin'in arkasındaki şirket olan Skynet, bulut tabanlı bir medya akış uygulaması olan SiaStream ve amiral gemisi içerik dağıtımı ve dosya paylaşım ağı olan Skynet ağı da dahil olmak üzere Sia ağının üzerine inşa edilen birkaç ürünü duyurdu .

Şirket, Bain Capital Ventures , Paradigm ve INBlockchain dahil olmak üzere birkaç tur fon ve hibe aldı . Ek olarak, Sia ağındaki depolamayla ilgili her işlem , şirketin ikinci kripto para birimi olan Siafund sahiplerine dağıtılan % 3,9 ücrete tabidir - Skynet tüm Siafund'un yaklaşık% 85'ine sahiptir.

Dolaşımda Kaç Siacoin (SC) Coin Vardır?

Siacoin'in maksimum arzı yok. Akıllı sözleşmeler yoluyla işlemleri güçlendirmek için kullanılmak üzere tasarlanmış bir fayda jetonu olduğu için proje, yaratılabilen ve depolanabilen sınırsız miktarda veriyi etkin bir şekilde eşleştirmek için sınırsız bir tedarik olması gerektiğini belirtti .

Yeni Siacoin, Sia blok zincirinin iş kanıtı madencilik algoritması aracılığıyla madencilik ödülleri olarak tanıtıldı . Madencilik ödülü 300.000 SC'de başladı ve Temmuz 2020'de 30.000 SC'ye ulaşana kadar her bir blok çıkarıldığında 1 SC oranında azaldı. Blok ödülü artık sonsuza kadar 30.000 SC olarak kalacak. Ana bilgisayarlar jeton kaybettiğinde veya teminatları kötü eylemler nedeniyle iade edilmediğinde Siacoin ekosistemden çıkarılır. Gelecekte, geliştirme ekibi, ev sahiplerinin gerçek olduklarını ve iyi niyetli olduklarını kanıtlamak için gelirlerinin küçük bir yüzdesini yakmaları gerekecek bir yanık kanıtı mekanizması sunmayı planlıyor .

Sia geliştirme ekibi mayınlı alenen madencilik algoritması bırakmadan önce yaklaşık 100 blok (yaklaşık 30 milyon SC). Platformun ekibi ve yatırımcılarının toplam Siacoin arzının% 0.1'inden daha azına sahip olduğu bildirildi.

Siacoin Ağı Nasıl Güvende Tutulur?

Sia blok zinciri, bir iş kanıtı fikir birliği algoritması kullanılarak güvence altına alınmıştır ; bu, madencilerin blok zincirine yeni bloklar eklemek için birbirleriyle rekabet ettiği ve çoğunluğun bunun gönderilmesi için bir kaydı onaylaması gerektiği anlamına gelir. Sia'nın kurucu ortağı Vorick , Haziran 2017'de, kötü niyetli bir aktörün ağa büyük enerji gereksinimlerine ve donanım harcamalarına saldırmak için ağ güvenliğini sağlamanın en iyi yolunun iş kanıtı olduğunu savundu .

Sia'nın geliştirme ekibine göre, ev sahiplerinin ağın operasyonlarına katılmak için teminat vermesi gerektiği gerçeği, kötü aktörler için herhangi bir teşviği azaltıyor . Buna ek olarak, oldu işaret daha sonra ağ büyük bir doğal afet ya da jeopolitik olayı durumlar dışında aşağı alınamaz olduğunu güvence olarak, dünya genelinde dağıtılan 30 kesimleri içine yüklenmiş verileri böler gerçeği. Ve 30 ana bilgisayardan 10'u ağına yapılan bir saldırıdan sağ çıktığı sürece dosyalar yine de alınabilir.

Siacoin'i (SC) Nereden Satın Alabilirsiniz?

Siacoin, diğerleri arasında Binance , OKEx , Huobi Global ve Upbit gibi kripto para borsalarında satın alınabilir . ABD doları ve Güney Kore won gibi itibari para birimleri, Bitcoin (BTC) ve Ether (ETH) gibi kripto para birimleri ve stabilcoin Tether (USDT) gibi spot piyasalarda işlem görebilir .