Satranç il birinciliği düzenlendi

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de Okul sporları satranç il birinciliği turnuvası başlandı. Yüzlerce öğrenci çeyrek finale çıkabilmek için yoğun çaba gösterdi.

Okul Sporları tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Satranç il birinciliği turnuvası Düzce Gençlik Merkezi'nde başladı. Düzce'de bulunan onlarca okuldan yüzlerce öğrencinin katılımı ile başlayan Satranç il birinciliği için öğrenciler kıyasıya mücadele verdi. Yoğun katılım görülen turnuvada çeyrek finale kalmak için öğrenciler hamlelerini yaptı. İl birinciliği için çeyrek finallerin Pazartesi günü, finalin ise önümüzdeki hafta Cuma günü düzenlenmesi planlanıyor. - DÜZCE