Satranç il birinciliği düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Satranç il birinciliği düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Satranç il birinciliği düzenlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Okul sporları satranç il birinciliği turnuvası başlandı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de Okul sporları satranç il birinciliği turnuvası başlandı. Yüzlerce öğrenci çeyrek finale çıkabilmek için yoğun çaba gösterdi.

Okul Sporları tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Satranç il birinciliği turnuvası Düzce Gençlik Merkezi'nde başladı. Düzce'de bulunan onlarca okuldan yüzlerce öğrencinin katılımı ile başlayan Satranç il birinciliği için öğrenciler kıyasıya mücadele verdi. Yoğun katılım görülen turnuvada çeyrek finale kalmak için öğrenciler hamlelerini yaptı. İl birinciliği için çeyrek finallerin Pazartesi günü, finalin ise önümüzdeki hafta Cuma günü düzenlenmesi planlanıyor. - DÜZCE

Satranç il birinciliği düzenlendi

Satranç il birinciliği düzenlendi

Satranç il birinciliği düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Spor

Düzce Gençlik Merkezi, Düzce, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title