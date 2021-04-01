Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan koronavirüse yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan koronavirüse yakalandı

Haberler.com - Haberler | Spor

A Milli Takım kampındayken koronavirüs testi pozitif çıkan başarılı savunmacımız Merih Demiral ambulans uçakla İtalya'ya döndü ve karantina süreci başladı. İtalya Serie A'da forma giyen bir diğer milli futbolcumuz Kaan Ayhan'dan da kötü haber geldi. Formasını giydiği Sassuolo, 26 yaşındaki futbolcunun koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Juventus, Milli Takım kampında koronavirüs testi pozitif çıkan Merih Demiral'ın Torino'ya döndüğünü resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcunun koronavirüs prosedürleri kapsamında ambulans uçakla İtalya'ya geldiği ve izolasyon sürecinin takım otelinde devam edeceği belirtildi.

KAAN DA POZİTİF

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo, bir diğer milli futbolcumuz Kaan Ayhan'ın da koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan koronavirüse yakalandı
Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan koronavirüse yakalandı
Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan koronavirüse yakalandı
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Aleyna Tilki Birkan Sokullu Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan koronavirüse yakalandı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 15:01:46. #1.14#
title