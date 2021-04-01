Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan koronavirüse yakalandı

A Milli Takım kampındayken koronavirüs testi pozitif çıkan başarılı savunmacımız Merih Demiral ambulans uçakla İtalya'ya döndü ve karantina süreci başladı. İtalya Serie A'da forma giyen bir diğer milli futbolcumuz Kaan Ayhan'dan da kötü haber geldi. Formasını giydiği Sassuolo, 26 yaşındaki futbolcunun koronavirüse yakalandığını duyurdu.