Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan koronavirüse yakalandı
A Milli Takım kampındayken koronavirüs testi pozitif çıkan başarılı savunmacımız Merih Demiral ambulans uçakla İtalya'ya döndü ve karantina süreci başladı. İtalya Serie A'da forma giyen bir diğer milli futbolcumuz Kaan Ayhan'dan da kötü haber geldi. Formasını giydiği Sassuolo, 26 yaşındaki futbolcunun koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Juventus, Milli Takım kampında koronavirüs testi pozitif çıkan Merih Demiral'ın Torino'ya döndüğünü resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcunun koronavirüs prosedürleri kapsamında ambulans uçakla İtalya'ya geldiği ve izolasyon sürecinin takım otelinde devam edeceği belirtildi.
KAAN DA POZİTİF
İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo, bir diğer milli futbolcumuz Kaan Ayhan'ın da koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.