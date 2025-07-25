Yalçınkaya'nın savcılık ifadesinde, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in, halen firari durumda olan Murat Gülibrahimoğlu'na, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) finansal olarak desteklenebilmesi adına bir fon oluşturduklarını söylediğini öne sürdü. Ayrıca, Ekrem İmamoğlu'nun bu sürece katkı sunanları özel olarak değerli gördüğü iddiasında bulundu. Sarp Yalçınkaya kimdir? Sarp Yalçınkaya,kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

SARP YALÇINKAYA KİMDİR?

Sarp Yalçınkaya, Türkiye'nin önde gelen özel sektör girişimcilerinden biri olarak bilinir. İzmir merkezli önemli bir akaryakıt firmasının sahibi olan Yalçınkaya, iş dünyasında özellikle enerji ve altyapı sektörlerine yaptığı yatırımlarla öne çıkmıştır. Genç yaşlardan itibaren iş dünyasının içinde olan Yalçınkaya, ailesinin kurduğu şirketi kısa sürede ulusal düzeye taşımayı başarmıştır.

Bugün Türkiye genelinde yüzlerce akaryakıt istasyonunu yöneten bir marka haline gelen şirketin büyümesinde Yalçınkaya'nın stratejik kararları etkili olmuştur. Firmanın merkez ofisi İzmir'de yer almakta olup, sahip olduğu dolum ve depolama tesisleriyle önemli bir tedarik zinciri oluşturmuştur. Enerji sektöründeki bu büyüme, Yalçınkaya'nın vizyoner yaklaşımıyla desteklenmiştir.

AKARYAKIT SEKTÖRÜNDEKİ YÜKSELİŞİ

Yalçınkaya'nın sahibi olduğu şirket, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış bayilik ağı sayesinde geniş bir müşteri portföyüne ulaşmıştır. Özellikle Ege ve Marmara bölgelerinde yoğunlaşan bu ağ, şirketin istikrarlı bir şekilde büyümesini sağlamıştır. Enerji piyasasındaki dalgalanmalara rağmen sürdürülebilir yatırım politikaları sayesinde sektörde güven kazanmıştır.

Depolama, nakliye ve dağıtım gibi kritik operasyonları merkezi bir sistemle yöneten firma, dijitalleşme ve otomasyon yatırımlarını da artırarak rekabette fark yaratmayı hedeflemektedir. Akaryakıt dışındaki alanlarda da yatırımları olduğu bilinen Yalçınkaya, özellikle taşımacılık ve lojistik konularında yeni projeler geliştirmektedir.

GÜNDEMİ SARSAN GÖZALTI SÜRECİ

Son dönemlerde kamuoyunun gündemine oturan en önemli gelişme, Yalçınkaya'nın adının büyük çaplı bir mali suç operasyonunda geçmesidir. Yapılan operasyon kapsamında pek çok iş insanıyla birlikte gözaltına alınan Yalçınkaya'nın, çeşitli mali işlemler ve belgeler üzerinden soruşturmaya dahil edildiği bildirilmektedir.

İddialar arasında vergi kaçırma, belge usulsüzlüğü ve bazı iş bağlantılarında usulsüz para akışı gibi konular yer alırken, şirketin finansal hareketleri detaylı bir şekilde incelenmektedir. Bu süreçte firmanın üst düzey yöneticileri ve muhasebe departmanı da soruşturma kapsamına alınmıştır.

Sarp Yalçınkaya yalnızca iş dünyasında değil, spor alanında da aktif bir figür olarak tanınmaktadır. Geçmişte çeşitli futbol kulüplerine yatırım yapan ve yönetime giren Yalçınkaya, özellikle yerel liglerde mücadele eden bazı takımları destekleyerek sporun gelişimine katkı sağlamıştır.

Bir dönem küçük çaplı kulüplerde hissedarlık yapmış olan Yalçınkaya, daha sonra yatırımlarını memleketiyle bağ kurduğu bir futbol kulübüne yönlendirmiştir. Bu kulübe hem mali kaynak hem de kurumsal yapı kazandırmayı hedefleyen Yalçınkaya, genç sporcuların yetişmesi için de çeşitli projeler başlatmıştır.

TUTUKLAMA VE HUKUKİ SÜREÇ

Gözaltı sürecinin ardından savcılığa sevk edilen Yalçınkaya, yapılan incelemeler sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Bu gelişme, kamuoyunda ve iş dünyasında büyük yankı uyandırmış, sektördeki diğer firmalar da dikkatli gözlerle süreci izlemeye başlamıştır.

Soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği ve elde edilen delillerin savcılık tarafından değerlendirildiği aktarılmaktadır. Hukuki sürecin önümüzdeki aylarda daha netleşmesi beklenirken, Yalçınkaya cephesinden herhangi bir kamuoyu açıklaması yapılmamıştır.