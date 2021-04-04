Sarıyer Belediyespor, Gökhan Rahman Çokşen'le yola devam edecek
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Sarıyer Belediyespor, Gökhan Rahman Çokşen'le yola devam edecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sarıyer Belediyespor, Gökhan Rahman Çokşen'le yola devam edecek

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Sarıyer Belediyespor, 2 sezondur başantrenörlük görevini sürdüren, Gökhan Rahman Çokşen ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Sarıyer Belediyespor, 2 sezondur başantrenörlük görevini sürdüren, Gökhan Rahman Çokşen ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

Kulübün Onursal Başkanı Şükrü Genç, Kulüp Başkanı Hayrettin Dereli, Genel Koordinatör Alican Genç ve İdari menajer Orhan Kara'nın bulunduğu ve sıcak bir ortamda gerçekleşen imza törenin de duygularını paylaşan tecrübeli antrenör Gökhan Rahman Çokşen, "Öncelikle bana güvenen herkese minnettarım. 2 sezon önce uzun vadeli hedeflerle başladığımız, sonra ailem haline gelen Sarıyer Belediyesi Spor Kulübü ve Sarıyer ilçesinin tüm bireyleri ile tekrar beraber olabileceğim için çok mutluyum. Bu süreçte bana güvenen onursal başkanımız Sayın Şükrü Genç'e, kulüp başkanımız Sayın Hayrettin Dereli'ye, genel koordinatörümüz Sayın Alican Genç'e, idari menajerimiz Sayın Orhan Kara'ya, kulübümüz için emek veren herkese ve tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bundan sonra da daha önce yaptığımız gibi Sarıyer ilçesini en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kulüp Başkanı Hayrettin Dereli ise duygularını şöyle dile getirdi:

"2 sezondur birlikte emek verdiğimiz hocamızla, tekrar bir arada olacağımız için mutluyuz. Havamızı bozmadan, daha iyi şeyler yapacağımıza inancımız sonsuz. Kulübümüz için emek veren herkese teşekkürü borç biliriz. Sarıyer'imize ve voleybol camiamıza hayırlı olsun. " - İSTANBUL

Sarıyer Belediyespor, Gökhan Rahman Çokşen'le yola devam edecek
Sarıyer Belediyespor, Gökhan Rahman Çokşen'le yola devam edecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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