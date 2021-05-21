Şarık Tara-Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları tamamlandı
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Şarık Tara-Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları tamamlandı

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Spor

Muğla'da Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından düzenlenen Şarık Tara-Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları sona erdi.

Muğla'da Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından düzenlenen Şarık Tara-Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları sona erdi.

Fethiye Körfezi ve Göcek koylarını kapsayan 6 yarıştan oluşan organizasyonun son gününde, Göcek Koyu'ndan start alan yelkenciler, Göcek Adası, Yassıcalar, Zeytin Adası arasındaki coğrafi rotada yarıştı. Yarış, Göcek Koyu'nda son buldu.

Yarışlarda, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Almanya, Rusya, Ukrayna, Belarus, Azerbaycan ve Kazakistan'dan katılımın olduğu 25 teknede 178 sporcu mücadele etti.

Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası'nı Türkiye'den "Enka Cheese" teknesi kazandı.

D-Marin Türkiye Operasyon Direktörü ve GYK Başkan Yardımcısı Onur Ugan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde gerçekleşen yarışların sorunsuz tamamlandığını söyledi.

Türkiye ve farklı ülkelerden sporcuları Göcek'te ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Ugan, "Pandemi nedeniyle katılım geçmiş yıllara göre düşüktü. Buna rağmen renkli mücadeleler yaşandı. Önümüzdeki yıllarda yine daha çok katılımlı yarışlarımız olacak." diye konuştu.

Şarık Tara-Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları tamamlandı
Şarık Tara-Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları tamamlandı
Şarık Tara-Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları tamamlandı
Şarık Tara-Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları tamamlandı
Şarık Tara-Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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Şarık Tara-Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları tamamlandı - Haberler Spor
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