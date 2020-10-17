Santos, tecavüz davası nedeniyle Robinho'nun sözleşmesini askıya aldı

Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi Santos, bir hafta önce anlaştığı Robinho'nun sözleşmesinin askıya alındığını duyurdu. Brezilya ekibi, yıldız futbolcunun karıştığı tecavüz olayı ve dava nedeniyle bu kararı aldı.