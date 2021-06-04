Şant Manukyan kimdir? Şant Manukyan kaç yaşında, nereli? Şant Manukyan biyografisi!
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Şant Manukyan kimdir? Şant Manukyan kaç yaşında, nereli? Şant Manukyan biyografisi!

Şant Manukyan kimdir? Şant Manukyan kaç yaşında, nereli? Şant Manukyan biyografisi!
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Ekonomist Şant Manukyan, ekonomi dünyasının yakından tanıdığı bir isim. Ekonomist Şant Manukyan, yorumları ve tespitleriyle zaman zaman sosyal medyada da gündem oluyor. Peki, Şant Manukyan kimdir? Şant Manukyan kaç yaşında, nereli? Şant Manukyan mesleği nedir? Şant Manukyan hayatı ve biyografisi nedir?

Ekonomist Şant Manukyan, ekonomi dünyasının yakından tanıdığı bir isim. Ekonomist Şant Manukyan, yorumları ve tespitleriyle zaman zaman sosyal medyada da gündem oluyor. Peki, Şant Manukyan kimdir? Şant Manukyan kaç yaşında, nereli? Şant Manukyan mesleği nedir? Şant Manukyan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ŞANT MANUKYAN KİMDİR?

Robert Kolejinde lise öğrenimini tamamlayan Şant Manukyan, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünde aldıktan sonra yüksek lisans programını da Cornell Üniversitesi MBA dalında tamamlamıştır. 2002 yılında İş Yatırım Uluslararası Piyasalar bölümünde göreve başlamıştır. Global Stratejist olan Şant Manukyan, Haziran 2019 itibariyle de Uluslararası Piyasalar Direktörü konumunda görevine devam etmektedir. Global ekonomik durumun yatırımcılara yansıtılarak yabancı hisse senedi ve emtia stratejilerinin belirlenmesinden ve bu stratejilere yönelik yatırımcı tavsiyeleri oluşturulmasından sorumludur.

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Şant Manukyan kimdir? Şant Manukyan kaç yaşında, nereli? Şant Manukyan biyografisi! - Haberler
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